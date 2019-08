Na Floride popravili sériového vraha, ktorý zabíjal starších gejov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. augusta (TASR) - Amerického sériového vraha, ktorý zabil šiestich starších mužov s homosexuálnou orientáciou, popravili vo štvrtok večer miestneho času smrtiacou injekciou vo floridskej štátnej väznici, informovala v piatok agentúra AP.Poprava Garyho Raya Bowlesa bola vykonaná o 22.58 miestneho času (04.58 SELČ), ako uviedol guvernér amerického štátu Florida Ronald DeSantis.Bowles bol odsúdený na trest smrti za vraždu poslednej zo svojich šiestich obetí, ktorou sa stal Walter Hinton v roku 1994 v meste Jacksonville Beach.Počas ôsmich mesiacov v roku 1994 sa Bowles dopustil šiestich vrážd - prvou obeťou bol John Hardy Roberts v meste Daytona Beach; nasledovali vraždy aj v ďalších amerických mestách a štátoch - v Marylande, Georgii, Atlante, a v okrese Nassau na Floride.Každej z obetí Bowles napchal do hrdla rôzne predmety - uteráky, toaletný papier, lístie či dokonca sexuálnu hračku.Vyšetrovatelia uviedli, že ak by ho nechytili, v zabíjaní by pokračoval aj naďalej.