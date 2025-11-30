Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 30. novembra 2025    Zo zahraničia

30. novembra 2025

Na Floride sa začali americko-ukrajinské rokovania o ukončení ruskej vojny


Tagy: americko-ukrajinské rokovania Mierové rokovania Vojna na Ukrajine

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu začal na Floride rokovania s ukrajinskou delegáciou v rámci snahy USA ukončiť ruskú vojnu. „Nejde ...



us_ukraine_war_98957 676x451 30.11.2025 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu začal na Floride rokovania s ukrajinskou delegáciou v rámci snahy USA ukončiť ruskú vojnu.


Nejde len o mierové dohody. Ide o vytvorenie cesty vpred, ktorej výsledkom bude suverénna, nezávislá a prosperujúca Ukrajina,“ povedal Rubio na začiatku stretnutia. Na rokovaní sa zúčastňuje aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner.

Ukrajinskú delegáciu vedie tajomník Bezpečnostnej rady Ukrajiny Rustem Umerov. „Diskutujeme o budúcnosti Ukrajiny, o bezpečnosti Ukrajiny, o tom, aby sa neopakovala agresia proti Ukrajine, o prosperite Ukrajiny a o tom, ako Ukrajinu obnoviť,“ povedal Umerov na začiatku rokovaní.

V samostatnom príspevku na platforme X Umerov uviedol, že počas stretnutia je v „neustálom kontakte“ s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Máme jasné smernice a priority: ochrana ukrajinských záujmov, zabezpečenie vecného dialógu a pokrok na základe posunu dosiahnutého v Ženeve,“ napísal.


Zdroj: SITA.sk - Na Floride sa začali americko-ukrajinské rokovania o ukončení ruskej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-ukrajinské rokovania Mierové rokovania Vojna na Ukrajine
