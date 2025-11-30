Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 30.11.2025
 Zo zahraničia

30. novembra 2025

Poľský prezident Nawrocki zrušil schôdzku s Orbánom


Poľský prezident Karol Nawrocki zrušil stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Dôvodom je Orbanovo stretnutie s ruským vodcom ...



poland_president_100_days_71059 676x451 30.11.2025 (SITA.sk) - Poľský prezident Karol Nawrocki zrušil stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Dôvodom je Orbanovo stretnutie s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Oznámil to vedúci oddelenia zahraničnej politiky kancelárie poľského prezidenta Marcin Przydacz, všíma si web Ukrajinská pravda.


„Prezident Nawrocki sa rozhodol obmedziť program svojej návštevy Maďarska výlučne na samit Vyšehradskej skupiny v Ostrihome," povedal Przydacz.

Dodal, že na samite bude Nawrocki po boku prezidentov Česka, Slovenska a Maďarska diskutovať o bezpečnosti a spolupráci v strednej Európe. Zároveň zdôraznil, že poľský prezident sa dôsledne zasadzuje za hľadanie skutočných spôsobov, ako ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine.


Zdroj: SITA.sk - Poľský prezident Nawrocki zrušil schôdzku s Orbánom © SITA Všetky práva vyhradené.

Vojna na Ukrajine
