Na Gelnickom Lomidreve si zmerajú sily piliari z východného Slovenska

Podujatie sa bude konať po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou a napíše už svoju trinástu kapitolu. Na podujatí si zmerajú sily tí najsilnejší a najšikovnejší piliari z celého okolia.

Okres Gelnica, prioritne známy pre svoju banícku históriu, sa spája taktiež s drevorubačstvom, a to vďaka hustote okolitých lesov. Ťažba dreva a jeho spracovanie je dodnes v Hnileckej doline jednou z hlavných možností, ako sa zamestnať. Aj to je dôvod, prečo sa už najbližšiu sobotu zbehnú milovníci tvrdého remesla v Gelnici, kde sa zvuk píly a vôňa pilín bude ozývať a niesť do širokého okolia. „Teší nás, že Gelnické Lomidrevo sa po dvoch rokoch obmedzení vracia na mapu kultúrnych podujatí v našom kraji. Je to podujatie naviazané na bohatú históriu drevorubačstva a prírodné bohatstvo Hnileckej doliny. Z úrovne kraja podporujeme banícke aktivity tohto regiónu, za uplynulé obdobie sme tu sprístupnili banskú štôlňu, banské stroje ako pochwerk a taviacu pec, no nezabúdame ani na piliarov. Gelnické Lomidrevo sa bude tento rok, netradične, konať pri Turzovskom jazere. Verím, že táto novinka v podobe zmeny miesta priláka aj tých, ktorí v tomto kúte nášho kraja doposiaľ neboli,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Samotné podujatie sa začína o jednej popoludní. Piliarov čaká dovedna šesť disciplín: montáž a demontáž motorovej píly, odvetvovanie, rezanie na čas, štiepanie metrovice, rezanie metrovice a spúšťanie dreva na terč. „Gelnický okres je najlesnatejším na Slovensku. Cieľom nášho podujatia je tak priblížiť návštevníkom tradičnú prácu v lese, ktorá živila a dodnes živí mnohých ľudí u nás. Najväčšou novinkou je, že súťaž sa prvýkrát uskutoční v krásnom prostredí bývalých Turzovských kúpeľov. Aj týmto spôsobom chceme k nám prilákať nových návštevníkov a tiež postupne oživiť kultúrne a spoločenské dianie v areáli Turzova, ktorý po rokoch chátrania vlani odkúpil Košický samosprávny kraj a plánuje ho zrekonštruovať," uviedol gelnický primátor a tiež poslanec KSK Dušan Tomaško.

Okrem súťaží je pre ľudí pripravený aj bohatý sprievodný program. Budú môcť napríklad obdivovať prácu troch rezbárov: domáceho Jána Jánošíka, Dávida Maliňáka z Popradu a Mira Poveca, ktorého si mnohí pamätajú aj ako víťaza reality show Farma. Deti sa budú môcť zabaviť v rozprávkovom svete Haravara. Divácky atraktívny bude slackline, teda chodenie po lane priamo nad Turzovským tajchom. V kultúrnom programe sa predstaví ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc a hudobné skupiny Robi-M a Len tak. Pripravené budú aj remeselné stánky a stánky s občerstvením. Otvorená bude aj štôlňa Jozef a Banský skanzen pri dolnom Turzovskom tajchu.



Návrat Gelnického lomidreva do kalendára podujatí teší aj výkonnú riaditeľku Krajskej organizácie Košice Región Turizmus Lenku Vargovú Jurkovú: ,,Po letách, ktoré boli ovplyvnené pandémiou, si každé podujatie vážime. Gelnické Lomidrevo nie je len súťažou, ale aj prehliadkou remesla, tradície či zaujímavostí a pamiatok v okolí. Návštevníkov čaká bohatý program a ponuka, v rámci ktorej ponúkneme aj náš stánok Košice Región Turizmus, odkiaľ si budú môcť všetci odniesť nádhernú spomienkovú fotografiu či množstvo skvelých tipov na výlety do okolia. Tých najmenších zas čaká stretnutie s hrdinami z čarovnej krajiny Haravara.“