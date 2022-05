Simply Red si do Bratislavy privezú svoju krajanku. Koncert otvorí Mica Paris

Anglická formácia Simply Red, na čele so spevákom Mickom Hucknallom, už túto zimu vystúpi v Bratislave. Koncert sa uskutoční 03.12.2022 v NTC Aréne. Zaznejú hity ako “Stars“, “Holding Back the Years“, “Fairground“ či “Money’ s Too Tight To Mention“, ktoré mapujú hviezdnu kariéru kapely, ale aj novšie skladby z posledného albumu zoskupenia “Blue Eyed Soul”.

Koncert hviezdnych Simply Red otvorí úspešná speváčka

Európske turné Simply Red, ktoré prerušila pandémia, nanovo odštartuje presne na Medzinárodný deň detí v Írsku. Tento rok skupina postupne odohrá takmer 60 koncertov. Celosvetovo populárne hviezdy sa rozhodli svoje vystúpenia osviežiť špeciálnym hosťom. Koncerty otvorí známa speváčka, moderátorka a herečka, Mica Paris, ktorá hudbou žije doslova odmalička. Od útleho veku spievala v gospelovom zbore, do pozornosti širokej verejnosti sa dostala vďaka debutovému albumu So Good v roku 1988. Počas svojej hudobnej kariéry stihla vydať osem albumov, z ktorých si výber skladieb budú môcť návštevníci koncertu vychutnať už 03.12.2022 v bratislavskej NTC Aréne.

SIMPLY RED / Blue Eyed Soul

03. DECEMBER 2022 / NTC ARENA (Bratislava)