Na GLOBSEC do Bratislavy prídu významní politici aj osobnosti z podnikateľského prostredia, virtuálne sa prihovorí aj pápež

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na konferencii GLOBSEC Bratislava Forum, ktorá sa uskutoční 15. až 17. júna, vystúpia významní politici, pápež a lídri svetovej diplomacie.Šestnásty ročník medzinárodnej konferencie bude zameraný na obnovu dôvery v demokraciu, ekonomický rast po pandémii, postavenie Európy v post-pandemickom svete a vplyv technológií na spoločnosť.Osobitné miesto v programe má aj téma zdravotníctva a to, ako bude vyzerať bezpečnosť v 21. storočí. V tlačovej správe o tom informovala Lucia Milanová z komunikačného oddelenia Globsecu.Konferencia bude mať dve hlavné diskusné pódiá, kde sa okrem debát na témy ako demokracia v digitálnom priestore či spoločná európska obrana, bude diskutovať o zelenej politike, umelej inteligencii či európskych reguláciách pre technologických gigantov.Na konferencii sa okrem prezidentov Slovenska, Chorvátska či Poľska predstaví aj 10 ministrov zahraničných vecí, prídu viacerí ministri obrany, online sa pripojí aj kanadský minister obrany Harjit Sajjan. Spomedzi premiérov krajín príde okrem Eduarda Hegera aj Sebastian Kurz Okrem diplomatických osobností sa tento rok na Globsecu predstavia aj osobnosti z podnikateľského prostredia ako Richard Marko ESET ), Michael Froman ( Mastercard ), Marko Reinisch ( Facebook ), prezident Microsoftu Brad Smith či Hendrik Bourgeois z Apple Radoslav Danilák (Tachyum).„Po ťažkej pandemickej skúške môžeme konštatovať, že tohtoročný GLOBSEC bude jeden z najsilnejších za posledné roky. Hostiť budeme významné osobnosti a virtuálne k nám prehovorí dokonca pápež František, “ povedal zakladateľ a prezident organizácie Globsec Róbert Vass Podujatia sa zúčastní 800 hostí, v jeden deň bude prítomných maximálne 500 účastníkov za prísnych hygienických opatrení a povinného testovania každého účastníka.Súčasťou podujatia bude aj udeľovanie Česko-slovenskej transatlantickej ceny za prínos pre podporu demokracie a transatlantického spojenectva. Tie získajú tento rok Václav Havel (in memoriam) a prezident Brookingsovho inštitútu generál John Allen.„Osobne som veľmi rád, že naše pozvanie prijali takmer všetky politické špičky nášho regiónu. Veľmi nás teší záujem svetových médií ako AP, AFP, Bloomberg, POLITICO, CNN, Euronews, New York Times či Financial Times. Slovensko sa aj tento rok ukáže ako krajina, ktorá je schopná zorganizovať podujatie svetového formátu,“ uzatvoril Róbert Vass.Jednou z priorít tohtoročnej konferencie je zabezpečiť, aby každý účastník prešiel testovaním na ochorenie Covid-19. GLOBSEC preto spolupracuje so slovenskými biotechnologickými firmami, ktoré sa postarajú o hladký priebeh testovania účastníkov.„Práve pre takéto podujatia je dôležité presné testovanie na mieste, a preto sme pre tento účel radi poskytli slovenské CE IVD certifikované LAMP testy , ako aj CE IVD certifikované RT q PCR testy pre testovanie v Biomedicínskom centre SAV. Obzvlášť efektívna a citlivá je diagnostika LAMP testami priamo na mieste, ktorú robíme v spolupráci s International Rescue System. Práve tento typ testovania umožní účastníkom bezpečný a rýchly vstup na konferenciu už do 60 min od odobratia vzorky,“ vysvetlil Peter Kilián zo spoločnosti MultiplexDX.