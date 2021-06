Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyzýva vládu na urgentné zlepšenie stavu verejných financií

Zhoršená trvalá udržateľnosť

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) považuje za urgentné zlepšiť stav verejných financií. Vláda si v Programe stability stanovila začať s konsolidáciou až v roku 2023, no rozpočtová rada odporúča začať s ňou už v roku 2022.Ako ďalej na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal predseda rozpočtovej rady Ján Tóth , Slovensko potrebuje plán, ako zamedziť rapídnemu nárastu dlhu.Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa síce od volieb zlepšila, ale len nepatrne, pričom v tomto roku sa opäť zhoršila.Ak by sa Slovensko chcelo vrátiť k trvalej udržateľnosti, tak by sme museli podľa Tótha prijať trvalé opatrenia v sume 6,3 mld. eur, či už znížením výdavkov alebo zvýšením príjmov. „Sme teda v zóne vysokého rizika,“ povedal Tóth.Vláda počíta v tomto roku s deficitom verejných financií na úrovni 10,3 % HDP, odhad rozpočtovej rady je pod ôsmimi percentami, pričom táto lepšia úroveň sa premieta podľa Tótha aj do ďalších rokov.Rozpočtová rada vidí pokles deficitu pod štyri percentá v roku 2024, Program stability hovorí o deficite 4,5 % v roku 2024. „Celé toto zlepšenie však ide na vrub lepšej ekonomickej situácie a nejde o konsolidáciu vlády,“ povedal Tóth.V dlhodobom horizonte má Slovensko najhoršie verejné financie v rámci EÚ . Podľa rozpočtovej rady sa vytvára priestor pre začatie konsolidácie už v budúcom roku.A to za predpokladu, že nebude silná tretia vlna a budeme čerpať prostriedky z plánu obnovy a eurofondy. Z plánu obnovy dostaneme asi trikrát viac prostriedkov než priemerná krajina EU, vzhľadom na veľkosť krajiny.Schválený Program stability zhoršuje dlhodobú udržateľnosť. Je potrebné podľa Tótha do konca volebného obdobia nastaviť ciele. Jedným z nich je stabilizujúci deficit verejných financií pod tri percentá HDP. To sa dá dosiahnuť kombináciou konsolidácie a dôchodkovej reformy.