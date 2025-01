Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi útočil žiak nožom. Po útoku sú dvaja mŕtvi

15:15

Žiaden problém na svete sa nevyrieši nožom ani inou zbraňou, reagoval prezident Peter Pellegrini na útok v Spišskej Starej Vsi. Vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým a zraneným zaželal čo najskoršie uzdravenie.

„Pokojné a kultivované riešenie akýchkoľvek sporov bez nenávisti a násilia však musí byť cieľom celého národa a celej spoločnosti. Každý by k nemu mal svojím dielom prispieť, aby atmosféra a úroveň medziľudských vzťahov nevytvárali priestor na násilné činy s ľudskými obeťami,“ povedal Pellegrini.

15:12

Takéto hrozné násilie nemá v našej spoločnosti čo hľadať, povedal Michal Šimečka k útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Líder PS aj ďalší politickí predstavitelia vyjadrujú sústrasť rodinám obetí a skoré uzdravenie zraneným.

Je mi nesmierne ľúto násilného útoku, ktorý sa odohral na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas). „Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí. Takéto činy nemajú miesto v našej spoločnosti.“

„Táto udalosť nás všetkých zasiahla a pripomína nám dôležitosť bezpečnosti v našich školách. Som na ceste do Spišskej Starej Vsi a ako kraj sme pripravení poskytnúť akúkoľvek pomoc,“ povedal predseda KDH a prešovský župan Milan Majerský.

„Povedzme prosím spoločne v tejto chvíli nie násiliu a agresivite,“ napísal na Facebooku Juraj Šeliga z Demokratov.

Jana Bittó Cigániková (SaS) uviedla, že je prvoradou úlohou štátu vytvárať bezpečné prostredie pre život. „Na školách o to viac, že do nich denne posielame naše deti,“ napísala opozičná poslankyňa. „O to sú tieto správy dnes hroznejšie. Žiadne nedorozumenie, hádka ani konflikt v živote sa nesmie skončiť fyzickým násilím.“

15:02

Útočník na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi mal mať dnes preskúšanie po prestupe z inej školy, informuje reportér Denníka N Filip Zacher z miesta. Informáciu potvrdzujú aj zdroje TV Markíza. Okolie školy je opáskované, prichádzajú tam ďalšie policajné autá.

14:55

Minister Tomáš Drucker prišiel na miesto tragédie v Spišskej Starej Vsi a vyjadril podporu zriaďovateľovi školy, ktorým je mesto, vedeniu školy, jej žiakom a zamestnancom. „Prioritne sa zameriavame na poskytovanie psychologickej a inej odborné podpory pre deti, učiteľov a všetkých zamestnancov, ktorí boli tragédiou zasiahnutí.“

Okrem toho v spolupráci s krízovými tímami zriadili krízovú linku pre všetkých, ktorých táto udalosť zasiahla a spolupracujú s organizáciami, ako je Liga pre duševné zdravie či IP–čko, aby zaistili, že každý, kto potrebuje pomoc, ju dostane.

„Chcel by som požiadať všetkých – politikov, médiá aj verejnosť –, aby pristupovali k tejto tragédii s maximálnou citlivosťou a vyhýbali sa špekuláciám či unáhleným záverom,“ uviedol minister školstva s tým, že je dôležité nechať políciu v pokoji pracovať na vyšetrovaní a zároveň rešpektovať súkromie a dôstojnosť pozostalých, žiakov, študentov a učiteľov, ktorí prežívajú nesmierne ťažké chvíle.

14:10 18-ročný študent, podozrivý zo spáchania vážneho činu v Spišskej Starej Vsi, bol zadržaný krátko po incidente.

Polícia uisťuje verejnosť, že prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti.

14:07 Na miesto pravdepodobne smeruje minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý zrušil plánovanú tlačovú besedu.

Po útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sú dvaja mŕtvi, jeden pacient v kritickom stave a neurčený počet ďalších zranených, informuje Operačné stredisko záchrannej služby. 24hod.sk to potvrdila Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

Capáková predtým informovala, že na Gymnáziu na Štúrovej ulici v Spišskej Starej Vsi (okres Kežmarok) mal vo štvrtok nožom útočiť žiak. Dodala, že pred 13.00 h na miesto vyslali viaceré posádky rýchlej lekárskej a rýchlej zdravotnej pomoci.

Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po 18-ročnom študentovi Gymnázia v Spišskej Starej Vsi (S. S.), ktorý je podozrivý zo spáchania vážneho trestného činu. Podľa doterajších zistení mal nožom napadnúť učiteľku a dvoch spolužiakov.

Útočník je momentálne na úteku. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a prebieha intenzívne vyšetrovanie. Polícia varuje, aby sa občania nepokúšali páchateľa zadržať a v prípade, že ho spozorujú, okamžite kontaktovali tiesňovú linku 158.

Ďalšie informácie k mimoriadnej udalosti budú poskytnuté neskôr.

Chronológia útokov nožom na Slovensku od roku 2016





2016

27. januára - Po policajnej streľbe v Liskovej v okrese Ružomberok zahynul 45-ročný Ferdinand P. Na policajtov útočil vojenským nožom.



2017

26. augusta - V Novej Bani muž dobodal kuchynským nožom svoju 41-ročnú manželku Ľubicu T. sediacu v policajnom aute. V nemocnici zraneniam podľahla.



2018

1. decembra - Dva prípady útoku nožom riešila banskobystrická polícia. Pri prvom utrpela mladá žena ťažké zranenia, v druhom zasa žena bodla dvakrát nožom svojho druha.



2019

3. novembra - Útok nožom na mladú ženu sa odohral v Banskej Bystrici. Útočník ju vážne poranil na jednej z bočných ulíc Námestia SNP.



8. decembra - Polícia zasahovala v podzemnej garáži v mestskej časti Košice-Juh v blízkosti centra mesta, kde útočil agresívny muž ozbrojený nožmi. Policajti proti nemu použili strelnú zbraň.



2020

11. júna - Pri incidente v Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach zomrel zástupca riaditeľky školy. Päť osôb bolo zranených, medzi nimi aj deti. Páchateľom, ktorý útočil nožom, bol bývalý žiak. Policajti ho zastrelili.



2021

4. apríla - Pri hádke dvoch mužov došlo v jednom z bytov na Ulici SNP v Humennom k útoku nožom. Starší muž napadol mladšieho a porezal ho na krku.



2022

14. júna - V hoteli v Dubnici nad Váhom zaútočil cudzí štátny príslušník na ďalšieho cudzinca nožom. Spôsobil mu poranenia.



18./19. februára - Viaceré hliadky zasahovali počas jedného víkendu v okrese Senec pri dvoch prípadoch, ktoré si vyžiadali dvoch zranených. Išlo o bodné poranenie spôsobené útokom nožom. Jeden incident sa odohral v obci Nová Dedinka a druhý zase v Senci.



2023

2. apríla - V Likavke pri Ružomberku zavraždil páchateľ nožom 55-ročného muža. Druhá osoba utrpela päť bodných rán a previezli ju do nemocnice.



1. novembra - Útočník napadol nožom vo vlaku z Košíc do Žiliny 22-ročnú ženu. Po útoku ju hospitalizovali v nemocnici.



5. novembra - Tri osoby zranil mladík na terase reštaurácie v Dubnici nad Váhom. Dvoch zranil nožom a jedného zbil.

Správu budeme aktualizovať