Reakcie politikov na útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi

Je skutočnou tragédiou, k čomu vo štvrtok došlo na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, uviedol v stanovisku prezident SR Peter Pellegrini. Nech bol motív útočníka akýkoľvek, ostali po ňom dvaja mŕtvi a ďalší zranený v kritickom stave.

"Žiaden problém na svete sa nevyrieši nožom ani inou zbraňou. Pokojné a kultivované riešenie akýchkoľvek sporov, bez nenávisti a násilia, však musí byť cieľom celého národa a celej spoločnosti. Každý by k nemu mal svojím dielom prispieť, aby atmosféra a úroveň medziľudských vzťahov nevytvárali priestor na násilné činy s ľudskými obeťami," vyhlásil prezident.



Zároveň vyslovil úprimnú sústrasť pozostalým, zraneným želá čo najskoršie uzdravenie.







M. Šutaj Eštok odsúdil útok nožom na gymnáziu, odchádza na miesto tragédie

Šéf SNS Andrej Danko

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odsúdil útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Odchádza na miesto tragédie. Informoval o tom na sociálnej sieti."Odsudzujem útok žiaka, ktorý na gymnáziu dobodal pani učiteľku a svojich spolužiakov," uviedol Eštok. Rodinám obetí vyjadril úprimnú sústrasť a zraneným skoré uzdravenie.





Útok študenta na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi odsúdil šéf SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko. Za SNS vyjadril blízkym obetí úprimnú sústrasť.



Danko na štvrtkovej tlačovej konferencii odsúdil akékoľvek násilie. Nerozumie, ako sa môže stať, že mladý chlapec zaútočí na spolužiakov a pedagóga. V spoločnosti by sme sa podľa neho mali vrátiť k hierarchii a úcte. "Stráca sa úcta a rešpekt, v rodinách sa ľudia vadia," zdôraznil. Treba sa podľa neho zamyslieť nad tým, ako zastaviť prehlbujúcu sa nenávisť v spoločnosti.

Premiér FICO žiada politické ticho

„Ťažko porozumieť tomu, čo sa stalo v Spišskej Starej Vsi,“ reagoval aj predseda vlády Robert Fico, ktorý je momentálne na východnom Slovensku. „Dávam dohromady všetky relevantné údaje. V tomto okamihu vyslovujem sústrasť pozostalým a želanie skorého uzdravenia zraneným. A každému premotivanému odporúčam politické ticho,“ napísal premiér.

Blanár odsúdil útok v Spišskej Starej Vsi, rodine obetí vyjadril úprimnú sústrasť

K. Šaško vyjadril sústrasť rodinám obetí po útoku nožom v Spišskej Starej Vsi

T. Drucker urobí všetko pre to, aby zistili príčiny útoku nožom na gymnáziu

Líder hnutia Slovensko Igor Matovič

Líder PS Michal Šimečka

Predseda KDH Milan Majerský

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) odsúdil štvrtkový útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Rodine a blízkym obetí vyjadril úprimnú sústrasť, zraneným skoré uzdravenie. Minister to uviedol na sociálnej sieti."Odsudzujem hrozný čin agresie, ku ktorému dnes došlo na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, keď žiak dobodal učiteľku a spolužiakov. Som z tejto tragédie šokovaný a vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine, blízkym obetí a želám skoré uzdravenie zraneným," napísal šéf rezortu.Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) vyjadril sústrasť rodinám obetí po útoku nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Uviedol to na sociálnej sieti."Je mi nesmierne ľúto násilného útoku, ktorý sa stal na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí. Takéto činy nemajú miesto v našej spoločnosti," priblížil.Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) urobí všetko pre to, aby zistili príčiny útoku nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, vyvodili a prijali opatrenia a ochránili do budúcna deti aj učiteľov. Informoval o tom na sociálnej sieti. Vyzval na pristupovanie k tragédii s maximálnou citlivosťou a vyhýbanie sa špekuláciám či unáhleným záverom. Pozostalým obetí vyjadril úprimnú a hlbokú sústrasť."Je dôležité nechať políciu v pokoji pracovať na vyšetrovaní a zároveň rešpektovať súkromie a dôstojnosť pozostalých, žiakov, študentov a učiteľov, ktorí prežívajú nesmierne ťažké chvíle," zdôraznil minister. Tragédia je podľa neho pre všetkých bolestivou pripomienkou dôležitosti bezpečia, solidarity a vzájomnej podpory. "Spoločne musíme hľadať cesty, ako sa s touto udalosťou vyrovnať a posilniť našu spoločnosť tak, aby sa podobné tragédie už nikdy nezopakovali," podotkol.Ubezpečil, že ministerstvo školstva je pripravené poskytnúť maximálnu pomoc pri zvládaní situácie. Zamerajú sa podľa jeho slov na poskytovanie psychologickej a inej odbornej podpory pre deti, učiteľov a všetkých zamestnancov školy, ktorí boli tragédiou priamo či nepriamo zasiahnutí. Okrem toho v spolupráci s krízovými tímami zriadili krízovú linku pre všetkých, ktorých táto udalosť zasiahla. Spolupracujú podľa ministra aj s organizáciami, ako je Liga pre duševné zdravie či IPčko.Drucker na miesto tragédie smeruje aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). "O situácii a koordinácii podpory pre školu bude informovať priamo na mieste," uviedol rezort školstva.Opozičné hnutie Slovensko vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby opustil svoju funkciu. Tvrdí, že Fico je priamo zodpovedný za túto tragédiu. Útok odsúdili aj ďalší lídri parlamentných strán.Hnutie Slovensko v stanovisku pripomenulo, že Fico pred dvoma dňami odporúčal, že študentov za ich názory treba vyfackať. Dodalo, že premiér je prvý v krajine, ktorý formuje názory ľudí. "Ak hovorí, že študentov treba fackať, má to tragické následky. Fico má priamu zodpovednosť za šírenie nenávisti a všetky tragické následky, ktoré to má. Vyzývam Roberta Fica, aby okamžite opustil post predsedu vlády, lebo práve on vo verejnom priestore vyzýval na násilie voči študentom," povedal líder hnutia Igor Matovič. "Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí tohto hrozného činu," doplnil.Líder PS Michal Šimečka je zhrozený tragickým útokom. "Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám obetí a ich najbližším, veľmi si prajem čo najmenší počet zranených. Takéto hrozné násilie nemá v našej spoločnosti čo hľadať," uviedol v stanovisku.KDH je hlboko zasiahnuté nepochopiteľným útokom a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám, ktoré zasiahol tento hrozný čin. Stojí pri záchranných zložkách. "Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám obetí a prajem skoré zotavenie zraneným. Táto udalosť nás všetkých zasiahla a pripomína nám dôležitosť bezpečnosti v našich školách. Som na ceste do Spišskej Starej Vsi a ako kraj sme pripravení poskytnúť akúkoľvek pomoc," vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.

Predseda SaS Branislav Gröhling



Úprimnú sústrasť vyjadril aj predseda SaS Branislav Gröhling. "Myslím na všetkých ostatných v škole a dúfam, že obetí tejto strašnej tragédie nepribudne," napísal na sociálnej sieti.