Na Havaji ožila jedna z najaktívnejších sopiek na Zemi, v kráteri sa tvoria fontány žeravej lávy

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Na Havajských ostrovoch sa prebudila sopka Kilauea. Ako uviedla Geologická služba Spojených štátov (USGS), v kráteri jednej z najaktívnejších sopiek na Zemi sa tvoria fontány žeravej lávy a k oblakom stúpa hustý dym so sopečným popolom.Erupcia nastala v národnom parku Hawaii Volcanoes, ďaleko od obydlí miestnych obyvateľov. „Nesledujeme žiadne náznaky, že by sa láva mala presunúť do oblasti, kde žijú ľudia,“ povedal Ken Hon z USGS.Keď bola sopka Kilauea aktívna v roku 2018, zničila viac ako 700 domov a spôsobila evakuáciu tisícok obyvateľov. Erupcie vtedy trvali štyri mesiace a sopka vychrlila toľko lávy, že by ňou mohli zaplniť 320-tisíc olympijských plaveckých bazénov alebo plochu väčšiu ako polovica newyorského Manhattanu.Predtým sa erupcie vyskytovali po celé desaťročia, väčšinou to však nebolo v husto osídlených zónach.