Problémy čínskeho giganta Evergrande nesmerujú podľa analytikov k svetovej kríze, priamo neovplyvnia ani Slovensko

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pri problémoch čínskej skupiny Evergrande , ktorá nevie splácať svoje záväzky, sa vynárajú otázky, či hrozí ďalšia svetová kríza. Podľa analytikov by sa tak nemalo stať a negatívny vplyv by mal byť skôr regionálneho charakteru.Nehrozí podľa nich ani priamy vplyv na Slovensko. Aj šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagarde sa pred niekoľkými dňami vyjadrila, že priame ohrozenie Európy problémami zadlženého čínskeho developerského gigantu Evergrande je len obmedzené.Ako pre agentúru SITA povedal analytik J&T Banky Stanislav Pánis, problémy čínskeho developera Evergrande by sa nemali preliať do zvyšku globálnej ekonomiky, keď medzinárodná expozícia voči jeho dlhu je zanedbateľná.„Žiadna americká alebo európska systémovo dôležitá finančná inštitúcia nemá expozíciu voči Evergrandu. Navyše, čínski tvorcovia politík si postrážia, aby default rekordne zadlženej developerskej firmy nepredstavoval zásadný problém ani pre lokálnu ekonomiku,“ poznamenal Pánis.Investori sú však podľa hlavnej analytičky ProfitLevel Lucii Žárskej stále v obavách z krachu trhu. Negatívny dopad bude podľa nej skôr regionálneho charakteru. Ekonomicky utrpia v Číne rôzne sektory, ako aj menšie regionálne banky a trustové spoločnosti.Čínska vláda však má podľa Žárskej prostriedky aj nástroje na to, aby mohla zabrániť ekonomickej nestabilite v krajine. Ako pre agentúru SITA doplnil generálny riaditeľ investičnej skupiny Proxenta Pavol Kožík , vďaka centrálne riadenej ekonomike a kontrole nad bankami má Čína predpoklady tento problém zvládnuť tak, aby jej nespôsobil problémy.Situácia by mohla byť porovnateľná s krízou po páde Lehman Brothers v roku 2008, avšak podľa analytikov nie je vôbec rovnaká. Podobné problémy sa v čínskej ekonomike totiž podľa Pánisa objavujú pravidelne rádovo každé tri roky.Na prvý pohľad je možné podľa Žárskej vidieť podobný prípad ako pri Lehman Brothers a trhy reagujú výpredajmi na obrovskú zadlženosť čínskeho developera. „Systémový kolaps je však napriek tomu nepravdepodobný,“ skonštatovala Žárska.Čína na rozdiel od USA má pod kontrolou podľa Kožíka celú ekonomiku, toky peňazí, zloženie dozorných a správnych rád veľkých podnikov, banky a médiá. Evergrande bude pre tento systém zaťažkávajúcou skúškou.„Čína sa tvári, že je na ňu pripravená a zvládne ju. Treba si otvorene povedať, že ani závratné číslo 305 miliárd, ktoré Evergrande dlhuje, nie je niečo, čo by Čína nezvládla. Reštrukturalizáciu spoločnosti ako Evergrande druhá najväčšia ekonomika sveta, ktorá je navyše centrálne riadená, zvládne,“ uviedol Kožík.Ako dodal ekonomický analytik Tatra banky Boris Fojtík , čínska komunistická strana cielene sprísnila pravidlá pre developerské firmy, ktorých výsledkom je aj súčasná situácia.Z dát o expozícii zahraničných bánk voči čínskym nebankovým spoločnostiam však vyplýva, že európske banky by aj v prípade odpisov celých pohľadávok utrpeli straty, ktoré sú schopné absorbovať.„Jedným z pozitív tejto situácie môže byť ochladenie čínskeho dopytu po stavebných materiáloch a zmiernenie tlaku na rast ich cien,“ uzavrel Fojtík.