Na hlasovanie v nadchádzajúcich voľbách je nevyhnutný občiansky preukaz

22.10.2022 (Webnoviny.sk) - V nadchádzajúcich spojených krajských a komunálnych voľbách musí volič preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom Pripomína to v tlačovej správe Ministerstvo vnútra SR s tým, že cudzinci, ktorí sa chcú zúčastniť na voľbách sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca. Cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je teda podľa rezortu možné použiť na zdokladovanie totožnosti. Na hlasovanie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča bez dokladov pozná niektorý z členov okrskovej volebnej komisie.„V prípade, že si volič v čase konania volieb do orgánov územnej samosprávy vybavuje novýpreukaz z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením opreukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru," uviedlo ministerstvo.Nepreukázanie totožnosti bráni voličovi vo výkone práva hlasovať v danom momente, neznamená však, že volič svoje právo stráca. „Totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca možno preukázať až do skončenia hlasovania, teda do 20:00. Tieto pravidlá platia aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti," vysvetlil rezort.Ministerstvo tiež pripomína, že volič môže v spojených voľbách voliť len v obci svojho trvalého pobytu. „Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Preukázanie totožnosti po vstupe do volebnej miestnosti je tak nielen súčasťou overenia totožnosti, ale aj súčasťou zistenia, či je volič oprávnený hlasovať vo volebnej miestnosti, do ktorej sa dostavil," zdôraznil rezort.Zároveň doplnil, že zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotovuje obec zo stáleho zoznamu voličov. „Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv," dodalo ministerstvo vnútra.