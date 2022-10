Slováci sú v akceptovaní konšpiračných teórií rekordérmi, index je v porovnaní so svetom extrémne vysoký

Slovensko je na hodnote 30,27

22.10.2022 (Webnoviny.sk) - Konšpiračný index na Slovensku je v porovnaní so svetom extrémne vysoký. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý zrealizovalo Centrum pre bioetiku Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave v spolupráci s agentúrou Focus na reprezentatívnej vzorke 1514 respondentov hodnotu.Ukázalo sa, že konšpiračný index na Slovensku dosahuje hodnotu 30,27, čo jedna z najvyšších hodnôt zo všetkých krajín, kde sa prieskum podľa tejto metodiky doteraz realizoval.„Výskum naznačuje, že Slovensko je nielen východo- a stredoeurópskym nechvalným rekordérom v akceptovaní konšpiračných teórií, ale dokonca celosvetovým," uviedol riaditeľ Centra pre bioetiku UCM Peter Sýkora.Výskum sa konal v rámci európskeho operačného programu Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (2020 – 2023).V štúdii francúzskych vedcov publikovanej vo vedeckom časopise Social Science Information v júni 2021 dosiahlo z 22 skúmaných štátov najvyššiu hodnotu konšpiračného indexu Turecko (25,29) a najnižšiu Dánsko (6,29). Konšpiračný index sa počíta ako priemer kladných odpovedí na štandardné konšpiračné otázky.Na Slovensku najväčší počet respondentov súhlasil s tvrdením, že pravda o škodlivých účinkoch vakcín je cielene pred verejnosťou ukrývaná (46,6 percenta) a s tvrdením, že bez ohľadu na to, kto je oficiálne na čele vlád alebo organizácií, existuje určitá skupina ľudí, ktorá tajne kontroluje chod sveta a spoločne ho ovláda (45 percent).„Tieto zistenia sú v súlade s výsledkami prieskumu GLOBSEC uskutočnenom v roku 2020 na desiatich krajinách východnej a strednej Európy, ktorý zistil, že v priemere 56 percent respondentov je náchylných veriť nejakému konšpiračnému tvrdeniu, čo najvyššie percento spomedzi týchto krajín," dodal Sýkora.