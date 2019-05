Na Hlavnej stanici dokončili pred šampionátom čiastkové úpravy budovy

Železničná stanica Bratislava hlavná stanica. Foto: Vovlaku.sk Foto: Vovlaku.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) – Na bratislavskej Hlavnej stanici dokončili pred majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji čiastkové úpravy. Nové je svetelné označenie stanice (hlavný nápis), zmenou prešli aj polepy na sklenených plochách, pribudol grafický orientačný systém a smerové vodorovné značenie, odstránil sa vizuálny smog, vymenili sa svietidlá a na stanici vyčistili interiér i exteriér.Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na čiastkové úpravy na Hlavnej stanici do konca apríla minuli z vlastných zdrojov viac ako 380.000 eur.povedal pre TASR hovorca železníc Michal Lukáč. Podoba zrekonštruovanej Hlavnej stanice bude podľa jeho slov známa až po uskutočnení architektonickej súťaže, rovnako ako cena, ktorá bude tiež vysúťažená.Medzi investície, ktoré sa na Hlavnej stanici realizovali do konca apríla, patrí vyčistenie vonkajšieho obkladu stanice, vyčistenie sklenených plôch, čistenie podhľadov pri pokladniciach, vyčistenie a vymaľovanie vykurovacích telies, úprava kvetináčov, nové piktogramy, hĺbkové čistenie podláh, obkladov, schodísk, podchodov a zábradlí či osadenie sadrokartónu medzi reštauráciou a čakárňou.Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na Slovensku budú Bratislava a Košice hostiť od 10. do 26. mája.