Slovenskí zákazníci rozhodli jednoznačne: Najlepší pomer ceny a kvality má Lidl

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) - Lidl získal celkovo 28 medailí Best Buy, v hodnotení privátnych značiek mal až 70%-nú úspešnosť.Väčšina Slovákov v tom má jasno – keď sa povie najlepší pomer ceny a kvality, najčastejšie ich napadne Lidl. Diskontný reťazec získal v aktuálnych prieskumoch Best Buy Award až 28 medailí. Vo všeobecnom prieskume uspel Lidl v hlavnej kategórií a je "Symbolom pre najlepší pomer ceny a kvality" na Slovensku, ako aj víťazom v kategórií maloobchodný reťazec. Úspešnosť jeho privátnych značiek navyše hovorí sama za seba, z celkovo 37 hodnotených kategórií zvíťazili až v 26, čo znamená 70%-nú úspešnosť."Snaha o čo najlepší pomer ceny a kvality patrí spolu so záväzkom čerstvosti k našim základným pilierom. Teší ma, že sa nám v prestížnej medzinárodnej ankete Best Buy dlhodobo darí a Slováci nám aj naďalej vyjadrujú svoju priazeň. Ocenenia, o ktorých rozhodujú priamo zákazníci sú pre nás najhodnotnejšie, pretože práve oni denne rozhodujú o úspechu či neúspechu každého jedného obchodníka," povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.Jediný diskontný reťazec pôsobiaci na celom Slovensku je známy tým, že jeho sortiment pozostáva prevažne z privátnych značiek. Zákazníci vedia, a svojim hlasovaním dlhodobo potvrdzujú, že produkty vyrobené exkluzívne pre Lidl v sebe ideálne spájajú vysokú kvalitu a priaznivú cenu. "Privátne značky sú základom diskontnej filozofie a u nás dlhodobo tvoria približne 80% sortimentu. Výrobky privátnych značiek ponúkame od otvorenia našej prvej predajne," vysvetlil Martin Nagy, konateľ slovenského Lidla zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu, a dodal: "Skutočnosť, že s odstupom mnohých rokov sa svoje privátne značky snažia zviditeľniť aj naši konkurenti a dokonca ich na cenovkách označujú za diskontné, vnímame ako potvrdenie správnosti nášho modelu."Spomenuté prieskumy sa na území Slovenska realizovali vo februári a marci 2019, vždy na vzorke 1200 opýtaných. Respondentmi boli občania Slovenska nad 15 rokov. Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom internetového dotazníka použitím metódy CAWI – DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness). Otázky boli otvorené, účastníci teda nemali možnosť výberu z navrhnutých odpovedí. Namiesto toho podľa vlastného uváženia a na základe vlastných skúseností uviedli privátne značky, ktoré ponúkajú najlepší pomer ceny a kvality na slovenskom trhu.Prieskum Best Buy Award realizuje švajčiarska organizácia ICERTIAS – International Certification Association GmbH, ktorá sa špecializuje na skúmanie spokojnosti spotrebiteľov vo viac ako dvoch desiatkach krajín na štyroch kontinentoch. V tomto prieskume sa nemeria podiel na trhu ani sila značky, ale výhradne iba skúsenosť, spokojnosť s kvalitou služby a ponuka trhu tak, ako ich vnímajú opýtaní.Inzercia