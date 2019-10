Na horách severného Slovenska hrozí nárazový vietor

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. októbra (TASR) - V horských oblastiach severu Slovenska je od utorňajšieho podvečera až do stredajšieho (16.10.) rána potrebné rátať so silným nárazovým vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu 1. stupňa pre oblasť Kysúc, Oravy, Turca, Horehronia a Tatier.Výstraha platí od 17.00 h do stredy 08.00 h.uvádza SHMÚ.Meteorológovia upozorňujú na riziko, ktoré takýto vietor predstavuje pre pešiu i vysokohorskú turistiku.