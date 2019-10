Prystajko: Summit v normandskom formáte môže byť v novembri

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. októbra (TASR) - Schôdzka lídrov v normandskom formáte s cieľom vyriešiť konflikt na Ukrajine by sa mohla konať v novembri, ak s tým bude Rusko súhlasiť. Oznámil to ukrajinský minister zahraničných vecí Vadym Prystajko, informovala v utorok agentúra Ukrinform.uviedol Prystajko po pondelňajšom stretnutí s ministrami zahraničných vecí členských štátov EÚ v Luxemburgu.Francúzsky prezident Emmanuel Macron ešte v auguste i septembri tvrdil, že schôdzka lídrov normandského formátu sa bude konaťpoznamenal Ukrinform.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vyhlásil, že chce vrátiť otázku Krymu na program schôdzok normandskom formáte.Uviedol, že ak by normandský formát vo veci Krymu, je pripravený pracovať na tom v rámci minských dohôd. Pripustil aj priame rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ale za hlavný nástroj na dosiahnutie svojho cieľa, ktorým je ukončenie vojny v Donbase, označil práve normandský formát.Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.