Na hornú Nitru zavítajú filmári, natáčajú film Leto s Bernardom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš

Handlová 24. júla (TASR) - Na hornú Nitru zavítajú o pár dní filmári. V hranej celovečernej snímke v slovensko-nemeckej koprodukcii pod názvom Leto s Bernardom si v komparze zahrajú aj obyvatelia hornonitrianskych miest. Informovala hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.Hraný film, ktorý je určený do kín a televízie, na Slovensku podporil Audiovizuálny fond a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Za slovenskú stranu je jeho producentom spoločnosť Silverart, režisérkou Slovenka žijúca v Nemecku Martina Saková, ktorá je zároveň aj spoluautorkou scenára."V Handlovej plánuje štáb nakrúcať od 28. júla do 25. augusta. Celý tím tvorí takmer 30 ľudí a v Handlovej si producent vybral deväť lokalít, v ktorých sa budú môcť ľudia stretnúť s filmármi. Filmársky ruch počas leta budú môcť vidieť na verejných priestranstvách na uliciach 29. augusta, Duklianska, Švermova, Parková, Poštová, , Partizánska, Štrajková a Krššáková i na Mierovom námestí," priblížila Paulínyová.Mesto na základe žiadosti producenta povolilo podľa nej užívanie verejných priestranstiev na nakrúcanie bezplatne, v prípade filmovania na súkromných pozemkoch oslovuje spoločnosť ich majiteľov."Herecké obsadenie filmu zatiaľ nebudeme prezrádzať, no určite sa aj miestni môžu tešiť na stretnutie so známymi hereckými osobnosťami. Pre nakrúcanie sme si vybrali viacero miest na hornej Nitre a v Trenčianskom kraji. Kastingová spoločnosť, s ktorou spolupracujeme, vyhlásila konkurz na komparzistov, ktorý sa stretol s veľkým záujmom. Takže vo filme si určite zahrajú aj Handlovčania," ozrejmila producentka filmu Katarína Krnáčová.Ak všetko dobre pôjde, film by mal prísť do kín v lete 2019 a neskôr aj na obrazovky RTVS, dodala Paulínyová.