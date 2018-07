Kapela Helmet s legendárnym P. Hamiltonom sa predstaví v Bratislave

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 24. júla (TASR) - Gitarista, spevák, skladateľ a najmä kultová osobnosť rockovej hudby Page Hamilton vystúpi v pondelok 6. augusta v bratislavskom klube Randal so svojou kapelou Helmet.Skupina je považovaná za zakladateľa nu metalu a priekopníka v oblasti experimentálneho, nového zvuku. V jej osadenstve sa vystriedalo množstvo muzikantov z iných, komerčne slávnejších skupín (Biohazard, Anthrax, The Cult, Testament). Hamilton spolupracoval s celým radom kapiel. Hrával ako gitarista s Davidom Bowiem, jeho hlas počuť v pesničke All For Nothing na albume The Hunting Party od Linkin Park. Kontroverziu vyvolal aj spevákov románik s herečkou Winonou Ryder, ten vraj inšpiroval texty na albume Size Matters. Ich skladba Just Another Victim znie aj na soundtracku k filmu Judgement Night po boku hviezd ako Faith No More, House of Pain, Living Colour, Run DMC či Cypress Hill.Skupina Helmet vznikla v roku 1989 v New Yorku, na konte má osem radových albumov a dve výberovky. Najväčší úspech dosiahla albumom Meantime z roku 1992, ktorý sa aj vďaka hitom Unsung a In the Meantime dostala na 68. miesto rebríčka Billboard. Vďaka inovátorstvu je kapela považovaná za spojítko medzi starou metalovou školou a novou vlnou indie rocku. Za vzor a inšpiráciu ju udávajú legendy ako Faith No More, Tool, Panthera, Mastodon, Godsmack, Nine Inch Nails a mnoho ďalších. Pripisuje sa im veľký podiel na samotnom vzniku a definovaní žánra nu metal.TASR informovala PR manažér Tomáš Holetz.