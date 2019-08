Na hrade Loket možno vidieť jeden z najstarších meteoritov na svete

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Loket 26. augusta (TASR) – Bývalý kráľovský hrad Loket v Karlovarskom kraji, stojací vyše osem storočí na žulovom masíve, patrí medzi najstaršie české kamenné hrady. Pre verejnosť bol dlho neprístupný a zmena nastala až po spoločenskom prevrate (1989).informuje návštevníkov hradu sprievodkyňa Jitka Hradílková.V špeciálnej vitríne návštevníci vidia 14,3 kg kus originálnej hmoty z vesmíru. Oveľa väčšiu časť (84 kg) vlastní Prírodovedné múzeum vo Viedni, Národné múzeum v Prahe má 7,84 kg. Ďalšie časti sú v Nemecku, Maďarsku, Švédsku, Anglicku, Indii, Harvardská univerzita v USA má z meteoritu 100-gramový úlomok.Okrem historického nábytku, zbraní, umeleckých streleckých terčov a iných exponátov možno obdivovať gotické nástenné maľby z čias vlády Václava IV, ktoré boli odhalené v 90. rokoch 20. storočia. V slávnostnej sále, kde bývajú svadby a iné podujatia, sa z dokumentov na stene možno veľa dozvedieť o hrade i minulosti mesta Loket, ktoré bolo významnejšie ako Karlove Vary. Návštevník sa môže kochať nad unikátnou veľkou zbierkou porcelánu z 19. a 20. storočia. Naopak, depresívne pôsobí návšteva podzemných priestorov, kde bola väznica až do roku 1948.uvádza perličku sprievodkyňa.Hrad v správe mesta je otvorený každý deň a využívaný na rôzne podujatia. To tiež pomáha k jeho vyše 100-tisícovej ročnej návštevnosti. V septembri sa tam s programom Alchymisté na Lokti predstaví Pouličné divadlo Viktora Braunreitera. Príde koncertovať legendárna česká kapela Plastic People Of the Universe a iné skupiny, bude tu i tradičné Svätováclavské vinobranie. Na kultúrne podujatia je využívaný aj amfiteáter pod hradom.zaspomínala Hradílková.Loket ma zachované historické námestie s hotelmi, reštauráciami a mešťanskými domami. Jeden z najstarších možno vidieť zvnútra, je v ňom múzeum asi 3500 karlovarských kúpeľných pohárov z rokov 1750 až 1945. Tiež voľne možno navštíviť Goetheho vyhliadku v hoteli, kde v rokoch 1807 až 1823 tento svetoznámy literát sedemkrát býval a požiadal svoju vyvolenú o sobáš, svadba sa však neuskutočnila.