 24hod.sk    Z domova

01. októbra 2025

Na hrade v Markušovciach odkrývajú stredovekú studňu, môže priniesť jedinečné objavy o histórii rodu Máriássyovcov


Archeológovia a dobrovoľníci pracujú na odkrývaní stredovej studne na hrade v Markušovciach pri Spišskej Novej Vsi. Tá môže priniesť hodnotné ...



65eb0066ed755698474821 676x380 1.10.2025 (SITA.sk) - Archeológovia a dobrovoľníci pracujú na odkrývaní stredovej studne na hrade v Markušovciach pri Spišskej Novej Vsi. Tá môže priniesť hodnotné archeologické objavy z histórie hradu a šľachtického rodu Máriássyovcov. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš.


Stredoveká studňa sa ukrýva pod Markušovským hradom. „Archeológovia a dobrovoľníci sa pustili do jej odkrývania a postupne sa dostávajú až k pôvodnému dnu. Každý nález môže priniesť nové poznatky o živote v regióne aj o histórii rodu Máriássyovcov,“ uviedla OOCR. Horných päť metrov studne už vyčistili, teraz prichádza na rad objavenie jej storočiami ukrývaných hĺbok.

Odkrytie až do pôvodnej hĺbky


„Spolu s naším dobrovoľníckym tímom a pod archeologickým dohľadom odkryjeme studňu až do jej pôvodnej hĺbky,“ potvrdzujú z občianskeho združenia Sine Metu, ktoré sa venuje ochrane stavaného a kultúrneho dedičstva. Ďalšie práce čakajú na tím dobrovoľníkov počas prvého októbrového víkendu pod archeologickým dozorom.

Samotné združenie už v minulosti odkrylo a zrekonštruovalo ruiny pavlínskeho kláštora v Gombaseku, založilo múzeum v obnovenej Kúrii Andrássyovcov v Gombaseku, ktorá vlani získala titul Pamiatky roka, či obnovilo niekoľko verejných pamätníkov.

Markušovský hrad vzdialený päť kilometrov od Spišskej Novej Vsi prechádza obnovou a opravou už niekoľko rokov. Pamiatku svojho rodu po tom, ako desiatky rokov chátrala, zachraňuje Košičan Peter Mariássy. Samotný hrad postavili koncom 13. storočia.

Osud hradu v 19. a 20. storočí


„Myslím, že najstarší potomok, teda stoličný kapitán Miklós Máriássy, prišiel sem, na Spiš, vyslaný kráľom na čele gemerských kopijníkov, kabarov, v 11. storočí. Prekročili rieku Hornád a tu, na vyvýšenine, postavili strážnu vežu a palisády. Okolo nej potom vznikla obec, postavili tu tiež drevený kostol. Toto je najstaršia časť histórie nášho rodu a počiatky hradu,“ opísal v minulosti pre agentúru SITA Peter Máriássy.

Hrad bol hlavným sídlom jeho predkov až do vtedy, kým sa v roku 1835 nepresťahovali do kaštieľa. Na hrade už potom bývali len miestni ľudia, a to do roku 1964. Následne tam malo byť zriadené múzeum spišskej šľachty a pamätná izba Jána Amosa Komenského, z plánov napokon vzišlo.

„Od toho času nielenže nikto hrad neobýval, ale sa oň ani nikto nestaral. Dalo by sa povedať, že bol vydaný napospas miestnym ľuďom, ktorí rozobrali jeho drevené i kovové časti,“ priblížil Máriássy, ktorý sa v roku 2016 zapojil do projektu obnovy pamiatok za pomoci nezamestnaných.


Zdroj: SITA.sk - Na hrade v Markušovciach odkrývajú stredovekú studňu, môže priniesť jedinečné objavy o histórii rodu Máriássyovcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Archeológovia Dobrovoľníci obnova hradov
