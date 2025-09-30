Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. septembra 2025

Areál Horárne Krasňany prešiel komplexnou revitalizáciou, prináša viac zelene a komfortu pre návštevníkov – FOTO


Tagy: Bratislavský lesopark Revitalizácia

Areál Horárne Krasňany, jeden z hlavných vstupov do bratislavského lesoparku, prešiel počas leta rozsiahlymi úpravami. Tento priestor, ktorý ročne navštívi viac ako 150-tisíc ľudí, je teraz bezpečnejší, ...



Zdieľať
556094302_1089652859961273_3931422109744837238_n 676x451 30.9.2025 (SITA.sk) - Areál Horárne Krasňany, jeden z hlavných vstupov do bratislavského lesoparku, prešiel počas leta rozsiahlymi úpravami. Tento priestor, ktorý ročne navštívi viac ako 150-tisíc ľudí, je teraz bezpečnejší, komfortnejší a zelenší.

Výmena asfaltovej plochy


Horáreň Krasňany je naším druhým najnavštevovanejším areálom. Preto sme sa zamerali na kvalitu priestoru a komfort rekreácie, ktorý využívajú rodiny s deťmi, turisti aj cyklisti. Nové povrchy, bezbariérové toalety a viac stromov výrazne zlepšili podmienky pre všetkých návštevníkov,“ uviedol riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Marek Páva.

Rekonštrukcia priniesla výmenu asfaltovej plochy za kombináciu žulovej dlažby a vodopriepustného mlatu, čo zároveň spomaľuje cyklistov v blízkosti bufetu a zvyšuje bezpečnosť peších. Bezbariérové toalety a bufet dostali nový drevený obklad, pričom zamestnanci mestských lesov vyrobili nové sedenie a barové stoly z lokálneho dreva.

Vysoká úroveň rekreácie


„Zážitok z občerstvenia zvyšujú tieniace plachty a jesennú večernú atmosféru dopĺňajú osadené svetielka. Zelený charakter areálu doplnila pestrá zmes siedmich vzrastlých stromov, ktoré budú vytvárať cenný tieň v letných mesiacoch,“ povedal viceprimátor pre životné prostredie Jakub Mrva.

Okrem toho pribudlo zázemie pre cyklistov vrátane servisného cyklostojana, miesta na umytie bicykla a dvoch moderných cyklostojanov. Pre zásobovanie bufetu bolo vytvorené samostatné zázemie, aby vozidlá neohrozovali návštevníkov.

Mestské lesy v Bratislave sa snažia zabezpečiť vysokú úroveň rekreácie, oddychu a športu v lesoparku, ktorý je jedným z najobľúbenejších miest pre Bratislavčanov s ročnou návštevnosťou vyše milióna ľudí. Okrem Horárne Krasňany postupne kultivujú aj ďalšie areály ako Partizánsku lúku, okolie Peknej cesty či rekreačný areál Kamzík, pričom investujú aj do opráv lesných ciest a vodozádržných opatrení.


Horáreň Krasňany je známa ako obľúbené miesto pre rodiny s deťmi, turistov a cyklistov. Areál ponúka bufet, detské ihrisko, ohniská, veľký altánok s centrálnym grilom a pingpongový stôl. Súčasťou je aj Včelia lúka, ktorá poskytuje návštevníkom relax pri bzukote včiel. Spolu so Železnou studničkou a Kamzíkom tvorí jednu z hlavných vstupných brán do lesoparku.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Areál Horárne Krasňany prešiel komplexnou revitalizáciou, prináša viac zelene a komfortu pre návštevníkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislavský lesopark Revitalizácia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Do čela Spolku svätého Vojtecha sa po prvýkrát postaví žena

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 