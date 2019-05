Na II. európske hry v Minsku mieri zatiaľ 74 Slovákov

Tereza Medveďová, archívna snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 2. mája (TASR) – Počet kvalifikovaných slovenských športovcov na II. európske hry v Minsku (21.–30. júna) stúpol na 74. V rámci procesu prerozdelenia vybojovaných miesteniek nevyužitých inými krajinami Slovensku v uplynulých dňoch pribudli tri, ktoré príslušné zväzy – a následne aj Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) ako vysielateľ výpravy – akceptovali. V lukostreľbe, kde SR malo doteraz len jedno ženské miesto, dostal miestenku na meno Vladimír Hurban ml., v ženskej športovej gymnastike Chiara Bunceová a v cestnej cyklistike k doterajšej štvorici mužov pribudol piaty.Ako informoval SOVŠ vo štvrtok na oficiálnom webe, aktuálny počet slovenských športovcov, ktorí spĺňajú kvalifikačné kritériá do Minska, je 74 (46 mužov a 28 žien) v 12 športoch. Teoretická šanca je na získanie jednej miestenky aj v zápasení, čo by bol trinásty šport vo výprave SR.Podľa športov sú aktuálne počty športovcov na II. európskych hrách nasledovné: atletika 21 (11 mužov + 10 žien, budú súťažiť v novom formáte tzv. DNA Athletics), rýchlostná kanoistika 15 (9 + 6), cyklistika 10 (z toho cestná 5 + 1, dráhová 3 + 2, pričom Tereza Medveďová sa predstaví na ceste aj na dráhe), športová streľba 9 (5 + 4), box 6 (výlučne muži), džudo 4 (výlučne muži), stolný tenis 3 (2 + 1), lukostreľba 2 (1 + 1), bedminton 1 (1 žena), sambo 1 (1 žena), karate 1 (1 žena) a športová gymnastika 1 (1 žena).Najväčšie nádeje v Minsku vkladá SOVŠ do rýchlostných kanoistov a strelcov, medzi ktorými bude mať Slovensko viacero olympijských medailistov a majstrov sveta či Európy. Potenciál na výrazné výsledky môžu mať aj slovenskí boxeri, karatistka, stolní tenisti, či džudisti.