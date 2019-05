Sagan na Okolo Kalifornie vyhral už 16 etáp, ale teraz nejde na obľúbené preteky s veľkými ambíciami

Dáva si pozor na stravu

V Kalifornii vyhral už 16 etáp

PRAHA 2. mája (WebNoviny.sk) – Predčasný koniec jarnej klasikárskej sezóny priniesol slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi pár dní oddychu navyše.Po minulotýždňovom Valónskom šípe vynechal preteky Liége-Bastogne-Liége a zamieril na Slovensko, kde sa stretol s rodinou. Už v pondelok si však plnil mediálne povinnosti v Prahe, o deň neskôr odletel do Monaka a najbližšie ho čaká presun do Kalifornie."Som v období, keď mám najmä oddychovať, takže toho veľa nenabicyklujem. Snažím sa precvičovať iné svaly. Čoskoro však začnem s tréningmi v trvaní okolo dvoch-troch hodín," povedal trojnásobný majster sveta, ktorý sa v uplynulých dňoch stretol s najbližšími a po dlhšom čase zavítal do vlasti."Žijem v Monaku a na Slovensko chodím len pozrieť rodinu. Bol som tam iba na dva dni na Vianoce, po klasikách som opäť prišiel na dva dni, aby som pozrel rodičov, sestru. Jazdia aj oni za mnou, ale väčšinou cez leto. Často sa však vidíme na pretekoch," objasňoval.Sagan sa na jarných klasikách nedočkal víťazstva ani pódiového umiestnenia. Spomedzi siedmich štartov dosiahol najlepší výsledok na podujatí Miláno - San Remo, kde bol štvrtý a na Paríž-Roubaix finišoval piaty.Séria tzv. Ardénskych klasík mu však nevyšla.nedokončil, na štart "monumentu"Vynechaním posledných menovaných pretekov si jazdec tímu Bora-Hansgrohe uvoľnil nabitý itinerár a mohol si dovoliť aj malé porušenie životosprávy. "Keďže som zavítal domov, tak som si dal aj jedlá ako perkelt a guláš. Myslím si, že to na pár dní v roku neublíži," priznal žilinský rodák, ktorý si inak dáva pozor na stravu."Dodržiavam jedálniček, ale ako profesionálni športovci máme aj veľký výdaj energie, takže sa musíme poriadne najesť. Deň pred klasikami jeme predovšetkým cestoviny, ryžu, zemiaky, mäso. Keď sme v tréningovom procese, snažíme sa to skôr obmedzovať, aby sme mali menší príjem," vysvetľoval.Sagan koncom aktuálneho týždňa odlieta do USA, kde ho čakajú obľúbené preteky Okolo Kalifornie, na ktorých nazbieral už 16 etapových prvenstiev. Po ich skončení príde na rad vysokohorské sústredenie."V Kalifornii pre mňa nebude cieľom zisk dresu pre najlepšieho jazdca bodovacej súťaže, ale uvidíme, ako mi pôjdu nohy. Nejdem tam s veľkými ambíciami, ale keďže som rekordérom v počte víťazných etáp, budem sa snažiť opäť zvíťaziť,“ uviedol.Kalifornské podujatie odštartuje v nedeľu 12. mája a bude mať sedem etáp. Práve v týchto dňoch bude Slovensko žiť domácim svetovým šampionátom v ľadovom hokeji, ktorý vníma aj Sagan."Držím chlapcom palce. K hokeju mám pozitívny vzťah. S niektorými slovenskými hráčmi sa dokonca poznám a bol som s nimi aj na bicykli. Zápasy však nemám možnosť sledovať až tak často, pretože mám nabitý program," dodal Peter Sagan.