Na internete sa šíri video z bitky dvoch dievčat, polícia si aktérky už predvolala na výsluch

2.2.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia aktuálne objasňuje bitku dvoch dievčat v okrese Žiar nad Hronom. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, na prípade je zarážajúce, že incident sa odobral pred zrakmi viacerých mladých ľudí, ktorí si to doslova užívali. Natočené video z incidentu sa šírilo internetom, na základe čoho začala polícia konať.„Bezodkladne boli do preverovania obsahu videa zapojené príslušné útvary polície z okresu Žiar nad Hronom. Okamžite začala prebiehať operatívna činnosť za účelom zistenia všetkých podrobností vedúcich k stotožneniu osôb, ako aj k objasneniu okolností, za ktorých v daný večer k incidentu došlo," uvádza polícia s tým, že v krátkom čase sa podarilo osoby z videa stotožniť a už počas popoludnia v utorok (1. februára) začali na polícii prvé výsluchy.Bližšie informácie verejnosti polície nateraz neposkytne. „Kolegovia, ktorí na prípade pracujú, potrebujú čas a priestor na to, aby riadne preverili všetky okolnosti udalosti," uzatvára polícia, podľa ktorej je zarážajúce, že prípad sa stal len krátko po tom, ako sa podobná udalosť stala v Miloslavove v okrese Senec.