Premiér Heger kritizuje opozíciu, že spochybňuje členstvo Slovenska v NATO

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2022 - Opozícia spochybňuje členstvo Slovenska v Severoatlantickej aliancii NATO, aj keď je to jediné bezpečné miesto pre Slovensko. Pred dnešným rokovaním vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO).„Je čas ukázať, že Slovenská republika je zodpovedným a relevantným partnerom. Nie je to iba o tom, že len berieme a sme partner len do dobrého počasia, ale že vieme aj dávať," doplnil premiér.