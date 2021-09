Na ISS sa spustil dymový poplach, posádka cítila zápach spáleného plastu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2021 - V ruskej časti Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sa vo štvrtok v skorých ranných hodinách rozozvučal poplach upozorňujúci na dym. Posádka si dym tiež všimla a podľa vlastných slov zacítila zápach spáleného plastu.Ruská vesmírna agentúra Roskosmos informovala, že incident sa odohral v ruskom module Zvezda v čase, keď sa dobíjali batérie stanice. Posádka podľa Roskosmosu okamžite aktivovala vzduchové filtre, a keď sa kvalita vzduchu vrátila do normálu, vrátili sa aj oni k svojmu „nočnému odpočinku“. Vo štvrtok sa podľa plánu uskutoční výstup do otvoreného vesmíru, dodala agentúra.Na ISS sa momentálne nachádzajú astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Mark Vande Hei, Shane Kimbrough a Megan McArthur, Rusi Oleg Novickij a Pjotr Dubrov, Japonec Akihiko Hošide a Francúz Thomas Pesquet z Európskej vesmírnej agentúry.Novickij a Dubrov majú vo štvrtok absolvovať šesťhodinový výstup do vesmíru, aby pokračovali v integrácii ruského laboratórneho modulu Nauka, ktorý sa k ISS pripojil v júli.