Pohoda zverejnila ďalšie prepotvrdené mená – The Libertines, Richie Hawtin, Metronomy, Wolf Alice, slowthai, The Comet is Coming a mnoho ďalších

Prvé mená Pohody 2022, Nick Cave & The Bad Seeds či Black Pumas, dnes doplnili viacerí prepotvrdení účinkujúci. Na 24. ročníku vystúpia aj The Libertines, Richie Hawtin, Metronomy, Wolf Alice, slowthai,

The Comet is Coming, Paula Temple, shame, Marina Satti, Yves Tumor, Squid, Injury Reserve, Bazookas, Emel Mathlouthi, Hatari, Pengshui, Shht, Malox, Space Lady a Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs.

Okrem prepotvrdených umelcov pribudlo do line-upu festivalu aj úplne nové meno – fantastická jazzová speváčka a trombonistka z Katalánska Rita Payés. Ritu charakterizuje nádherný hlas, skvelá hra na trombón a charizma. Je to mimoriadne skúsená muzikantka, hoci má len 21 rokov. Pôsobila v jazzovej skupine Sant Andreu a nahrala niekoľko albumov s umelkyňami ako Andrea Motis, Eva Fernandez a Magali Datzira. Vo veku 16 rokov vydala debut Joan Chamorro offers Rita Payés, na ktorom hosťovali Scott Hamilton, Dick Oats, Scott Robinson, Toni Belenguer a Jo Krause. V roku 2018 pripravila ako narodeninový darček pre svoju mamu (virtuózka hry na klasickú gitaru) spoločnú nahrávaciu session. To vyústilo do veľmi vydareného projektu, v rámci ktorého dámy spájajú štýly charakteristické pre Katalánsko resp. Pyrenejský polostrov ako bossa nova, fado či boleros. Mimoriadne osobná interpretácia obľúbenej hudby Rity a Elisabeth už vyšla na albumoch Imagina a tohtoročnom Como la piel s nádhernou titulnou piesňou „Nunca vas a comprender“.

Skvelé hudobné novinky prepotvrdených účinkujúcich

Väčšina vyššie spomenutých umelcov mala pôvodne vystúpiť na festivale už minulé leto, no náplasťou za trpezlivosť fanúšikov bude fakt, že na Pohodu prídu viacerí z nich so skvelými hudobnými novinkami. Evening Standard spomína v rebríčku najlepších doposiaľ vydaných nahrávok roka 2021 slowthai-ov album Tyron, spoluprácu dvojice Nick Cave a Warren Ellis – Carnage, Bright Green Field od Squid či Blue Weekend od Wolf Alice. Posledný menovaný je aktuálne nominovaný na Mercury Prize, pričom mená víťazov sa dozvieme už dnes večer. Novinka Wolf Alice je s priemerom 91 zo 100 aktuálne druhým najvyššie hodnoteným albumom v zozname agregátora renomovaných recenzií Metacritcs. Podľa Guardianu sa kapele podarilo masívne ambície výnimočne dobre naplniť a podľa DIY píše, že sa každá pieseň vo výsledku javí ako absolútny vrchol toho, čím by mohla byť.

Medzi najlepšie hodnotené albumy tohto roka patrí tiež Bright Green Field od post-punkerov z Brightonu, kapely Squid. The Quietus označil album za jeden z top debutov storočia a The Line of the Best Fit dopĺňa: „Nie je pochýb o tom, že táto pätica vytvorila niečo neuveriteľne špeciálne, pričom už teraz pracujú na turné, ktoré má predviesť ešte viac novej hudby.“ Na ďalšej výbornej novinke Tyron sa Slowthai podľa NME vyrovnáva s detstvom, dospelosťou, hanbou, vzdorom a ľútosťou. Že to robí fantastickým spôsobom potvrdzujú piatimi hviezdičkami z piatich. Zvláštne obdobie medzi mladosťou a dospelosťou opisuje na albume Drunk Tank Pink aj frontman kapely shame Charnie Steen. Ich novinka je oproti debutu podľa Pitchforku väčšia, hlučnejšia a členitejšia. Viaceré nové piesne ako aj EP Time Warps vydal aj Richie Hawtin, ktoré vychválil Fazemag či portál edm.com, ktorý píše: „Nechajte minimalistické zvukové scenérie očistiť vašu myseľ hlbokým a temným technom.“

Yves Tumor vydal podľa viacerých médií jeden z najlepších albumov minulého roka Heaven to a Tortured Mind. Naň nadviazal v júli novým EP The Asymptotical World, na ktorom vťahuje poslucháčov do paralelnej reality. Emel Mathlouthi vydala dvojalbum The Tunis Diaries, ktorý je podľa magazínu Bearded predovšetkým o hlase „...a akom hlase! Pustite si ho na kvalitných slúchadlách a nechajte si poštekliť dušu.“ Marina Satti nahrala pre festival Pohoda in the Air pôvodné i tradičné grécke a balkánske piesne, pričom tento záznam je už najsledovanejším videom v históriu YouTube kanála festivalu Pohoda. V júni 2021 vydala nový singel „Pali“, ktorý je ochutnávkou z pripravovaného albumu. Skladba je hymnou žien, ktoré sa môžu zamilovať bez toho, aby sa vzdali sebavedomia a nezávislosti. Albumovú novinku má aj kanadská indie-electro-popová kapela Paupière. Ich druhý album s názvom Sade Sati odkazuje na indickú astrológiu, pričom pojem predstavuje výsledok našej minulej karmy. Náročné obdobie mnohých výziev, ale aj čas úspechov a uznania. Podľa legendy sa tento jav prejavuje každých 7 rokov. Po hudobnej stránke opäť prepája prvky gréckej hudby s elektronikou a súčasným popom. Na nový album sa môžu tešiť aj fanúšikovia Injury Reserve – By the Time I Get to Phoenix vyjde už o týždeň 15. septembra.

Pohoda má po dnešku prepotvrdenú vyše polovicu z doposiaľ zverejnených mien presunutého ročníka. Pre organizátorov festivalu sa v tomto období už tradične rozbieha aj nová bookingová sezóna. Okrem ďalších prepotvrdení sa tak návštevníci festivalu môžu čoskoro tešiť aj na nové prírastky v line-upe, ktoré bude festival postupne zverejňovať na sociálnych sieťach a webe www.pohodafestival.sk