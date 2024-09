Na jar mali Rusi v munícii až desaťnásobnú prevahu. Ako sa Ukrajincom podarilo znížiť rozdiel?

Ukrajincom pomohli drony

Naliehanie na spojencov

14.9.2024 (SITA.sk) - Ruské sily vystrelia dva až 2,5-krát viac kusov delostreleckej munície v porovnaní s Ukrajincami. V rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN to uviedol hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj Ukrajina na jar čelila nedostatku munície, najmä z dôvodu oneskorenia americkej vojenskej pomoci, ktorá mala priamy dopad na bojisko.Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského Rusi vtedy mali až desaťnásobnú prevahu v počte vystrelenej munície.Podľa Syrského Rusko prevyšuje Ukrajinu, pokiaľ ide o zbrane a personál, ale Ukrajina by mala využiť svoju „technickú prevahu“ a zamerať sa na high-tech zbrane, ako sú bezpilotné vzdušné systémy.„Okrem toho, samozrejme, využívame manévre so silou, zálohami, paľbou... Vďaka krokom našej vlády, prezidenta Ukrajiny, ministra obrany sa nám podarilo znížiť rozdiel medzi nami používanou muníciou a kapacitami nepriateľa,“ povedal Syrskyj.Podľa neho sa Ukrajincom podarilo kompenzovať tieto rozdiely vďaka dronom.Syrskyj tiež zopakoval slová Zelenského a naliehal na spojencov, aby urýchlili dodávky zbraní.„Plánujete použiť mechanizovanú brigádu, ale v skutočnosti ju používate ako pešiu brigádu. V dôsledku toho sú jej bojové schopnosti a efektivita oveľa nižšie,“ povedal Syrskyj s tým, že nedostatok zbraní niekedy núti Ukrajincov meniť plány.