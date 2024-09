Vek odchodu do dôchodku v Číne patrí medzi najnižšie na svete, ale to sa od budúceho roka zmení

13.9.2024 (SITA.sk) - Čína od budúceho roka zvýši hranicu veku odchodu do dôchodku pre pracujúcich, ktorá momentálne patrí medzi najnižšie vo veľkých svetových ekonomikách.Mnohí odborníci majú pocit, že tento krok Pekingu mal prísť už skôr, najmä keď krajina čelí klesajúcej populácii a starnutiu pracovnej sily.Zmena politiky sa uskutoční v priebehu 15 rokov, pričom vek odchodu do dôchodku pre mužov sa zvýši na 63 rokov a v prípade žien na 55 a 58 rokov v závislosti od ich zamestnania.Aktuálny vek odchodu do dôchodku je 60 rokov pre mužov a 50 rokov pre ženy v robotníckych zamestnaniach a 55 rokov pre ženy na pracovných pozíciach vyžadujúcich vyššie vzdelanie.