Na jarmoku v Humennom bude vyše 150 stánkov, medzi nimi aj remeselníci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Edmund Örzsik Ilustračná snímka. Foto: TASR/Edmund Örzsik

Humenné 9. augusta (TASR) – Návštevníci 29. tradičného Humenského jarmoku nájdu počas troch dní v centre mesta viac ako 150 stánkov. Budú medzi nimi aj remeselníci.Ako TASR informovala Michaela Dochánová z radnice, evidujú 156 predajných stánkov, v ktorých návštevníci nájdu rôzny sortiment tovarov - od oblečenia, hračiek, balónov, bytového textilu až po kozmetiku, domáce potreby, sladkosti, langoše, trdelníky či cukrovú vatu. "Čo sa týka občerstvenia, prihlásených je deväť predajcov. K dispozícii bude, samozrejme, aj ulička remesiel, kde budú môcť návštevníci nájsť 28 remeselníkov, ktorí ponúknu výrobky z keramiky, dreva, medu, skla, kože, ale aj tkané výrobky," priblížila.Humenský jarmok začína vo štvrtok. Stánky s občerstvením budú počas troch dní otvorené od 8.00 do 22.00 h. Tie s rôznym sortimentom predaja a remeslá budú vo štvrtok a piatok k dispozícii od 8.00 do 20.00 h, v posledný deň do 18.00 h. "V dňoch konania Humenského jarmoku budú mestské parkoviská pre jeho účastníkov a návštevníkov poskytnuté zdarma," informuje samospráva na svojej webovej stránke.