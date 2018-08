Turista dostal za krádež piesku z pláže na Sardínii pokutu 1000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Rím 9. augusta (TASR) - Turistu, ktorý si chcel z dovolenky na talianskom ostrove Sardínia odniesť z miestnej pláže piesok, potrestali talianske úrady pokutou 1000 eur. Informoval o tom britský denník The Guardian.Potrestaným je 40-ročný Talian, ktorý žije v Británii, ale pochádza z Neapola. Pokutu dostal, keď ho polícia na pláži Gallura na severe ostrova prichytila s fľašou plnou piesku, ktorú si chcel odniesť ako suvenír z dovolenky.Odnášanie piesku zo sardínskych pláži dovolenkármi je dlhodobým problémom a hrozí za ňu pokuta do 3000 eur.Len vlani na letisku Cagliari zhabali turistom tonu jemného piesku. Piesok sa turisti zvyčajne snažia preniesť v plastových fľašiach alebo vreckách s označením mena pláže, z ktorej ho odobrali. Úrady upozorňujú, že hoci sa tento zvyk zdá byť turistom neškodný, ide o trestný čin, ktorého spáchaním sa navyše na ostrove poškodzuje životné prostredie.Na to, že odnášanie piesku, kamienkov a mušlí zo sardínskych pláží je krádežou, upozornilo dovolenkárov minulý týždeň aj nemecké veľvyslanectvo v Ríme. Obyvatelia Sardínie zasa na sociálnej sieti Facebook vytvorili stránku s názvom "Sardínia je okrádaná a drancovaná", na ktorej sa okrem iného píše, že "s výhovorkou, že ide o suvenír, si turisti každý rok odnášajú z ostrova to, čo príroda vytvárala milióny rokov".Niektorí turisti sa však po rokoch dajú na pokánie. V roku 2016 sa tak na Sardíniu vrátila hrsť ružového piesku z pláže Budelli, odkiaľ si ju 29 rokov predtým odniesla nemenovaná turistka.Svedomie sa v nej ozvalo po tom, ako v televízii videla a v novinách čítala o osobitostiach ružového piesku a o tom, ako vzniká. "Pochopila som, aká jedinečná Sardínia je. Cítim sa vinná," napísala na ospravedlnenie v liste, ktorý pripojila k balíčku s pieskom a zaslala úradom na ostrove.Sardínia je obľúbená najmä u majetných dovolenkárov. Je povestná kilometrami krásnych pláží, z ktorých 28 získalo modrú vlajku kvôli svojej čistote.