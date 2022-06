Na jesenné župné a komunálne voľby štát vyčlenil 18 miliónov eur

28.6.2022 (Webnoviny.sk) - Na zabezpečenie jesenných spojených volieb do orgánov miest a obcí a samosprávnych krajov vyčlenil štát 18 miliónov eur. Vyplýva to z Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, ktorý dnes schválila vláda.Konkrétne je čiastka 14 707 888 eur vyčlenená v rámci rozpočtu rezortu vnútra a ďalšie 3 349 500 eur v rozpočte Štatistického úradu SR „Finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR budú použité najmä na zabezpečenie úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, miestnych volebných komisií a okrskových volebných komisií, úhrady tlače hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, na zabezpečenie činnosti volebných komisií, na vybavenie volebnýchmiestností, na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb, na výdavky spojené s prevádzkou a nevyhnutnou úpravou volebných miestností a na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií (hovorné) formou úhrady nezúčtovateľného výdavku vo výške piatich eur pre každú miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú volebnú komisiu," uvádza sa v dokumente.Finančné prostriedky určené pre Štatistický úrad SR podľa materiálu zahŕňajú výdavkyna spracovanie výsledkov volieb.Predseda Národnej rady SR Boris Kollár vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí súčasne s voľbami do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29. októbra.