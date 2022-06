Slovenskí ministri podporujú návrh o vstupe Švédska a Fínska do NATO, je ešte potrebný súhlas parlamentu

Potrebný súhlas parlamentu

28.6.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda v utorok schválila návrh, ktorý odporúča prezidentke SR Zuzane Čaputovej podpísať protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Aby sa Švédsko a Fínsko stali plnoprávnymi členmi NATO, je potrebné, aby členské štáty NATO schválili prístupový protokol.Dôvodom rozhodnutia vstupu oboch krajín do NATO sú zásadné zmeny v bezpečnostnom prostredí v Európe a potreba posilniť vlastnú bezpečnosť a obranu po začatí ruskej invázie v Ukrajine vo februári 2022.Podpisu prístupového protokolu predchádzajú prístupové rokovania, ktorých cieľom je formálne potvrdiť záväzky vyplývajúce zo všetkých aspektov členstva v NATO (politické, vojenské, rozpočtové, legislatívne).Na záver prístupových rokovaní Švédske kráľovstvo a Fínsko potvrdia rešpektovanie a plnenie povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Severoatlantickej zmluvy.Protokol má charakter politickej medzinárodnej zmluvy a medzinárodnej zmluvy vojenskej povahy a pred ratifikáciou si vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Švédsko i Fínsko sú dlhoročnými partnerskými krajinami NATO. „Bezpečnosť severoatlantického priestoru a teda aj bezpečnosť Slovenskej republiky sa pristúpením Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Severoatlantickej zmluve posilní. Švédske kráľovstvo spolu s Fínskou republikou patrí medzi najaktívnejších partnerov NATO, prispieva do operácií a misií NATO, plne zdieľa demokratické hodnoty a princípy spojencov, má moderné a vybavené ozbrojené sily schopné zaisťovať bezpečnosť krajiny a prispievať do kolektívnej obrany NATO,"