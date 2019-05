Na juhovýchode treba počítať so silným vetrom, na severe so snežením

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. mája (TASR) - Na juhovýchode Slovenska treba v utorok počítať so silným vetrom, na severe zas so snežením. Na svojej stránke na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy.Výstraha pred silným vetrom platí pre južné okresy Prešovského kraja aj okresy Poprad a Brezno do 14.00 h. Vietor tam môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 85 kilometrov za hodinu. Výstraha pred snežením platí do 10.00 h, spadnúť môže jeden až päť centimetrov nového snehu.Meteorológovia tiež v utorok očakávajú veľmi nízke hodnoty maximálnej dennej teploty. Tie by mohli dokonca prekonať súčasné rekordy. Napríklad v Poprade bola v minulosti 14. mája nameraná najnižšia maximálna denná teplota šesť stupňov Celzia, v utorok meteorológovia očakávajú štyri až deväť stupňov Celzia. Informujú o tom na sociálnej sieti.