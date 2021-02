Na juhu stredného Slovenska poriadne prituhne, teplota môže klesnúť až do mínus 23 stupňov Celzia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred nízkymi teplotami na juhu stredného Slovenska.Ako informuje na svojej oficiálnej webovej stránke, meteorologická výstraha druhého stupňa platí oddnes od 21:00 do nedele 14. februára do 9:00. Týka sa okresov. Teplota vzduchu tam môže klesnúť na -20 až -22 °C.SHMÚ vydal aj hydrologickú výstrahu druhého stupňa pred povodňami v okresoch. Výstraha platí do odvolania.