Na pobreží Japonska udrelo silné zemetrasenie, podľa úradov však cunami nehrozí (video)

13.2.2021 (Webnoviny.sk) - Pri severovýchodnom pobreží Japonska v sobotu večer udrelo silné zemetrasenie. Malo magnitúdo 7,1 a bolo cítiť vo viacerých oblastiach vrátane prefektúr Fukušima a Mijagi. Podľa úradov po otrasoch nehrozia vlny cunami.V jadrovej elektrárni Fukušima 1 , kde masívne zemetrasenie a cunami pred desiatimi rokmi spôsobili sériu havárií, kontrolujú, či najnovšie otrasy nespôsobili nejaké problémy. Hovorca vlády Kacunobu Kato povedal novinárom, že z ďalších jadrových elektrární v oblasti nemajú žiadne bezprostredné správy o nezrovnalostiach.Z oblasti tiež zatiaľ nehlásia zranených. Kato uviedol, že spoločnosť Tokyo Electric Power Co. hlási výpadok elektriny v zhruba 860-tisíc domácnostiach a niektoré vlaky v severozápadnom Japonsku zase v dôsledku zemetrasenia prestali jazdiť. Ďalšie škody ešte posudzujú.Japonský meteorologický úrad uviedol, že zemetrasenie vychádzalo z hĺbky 60 kilometrov. Odborníci varujú pred následnými otrasmi, ktoré by mohli prísť počas nasledujúcich dní a mohli by byť silné.