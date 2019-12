Na juhu západného a stredného Slovenska treba počítať s poľadovicou

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) – Na juhu západného a časti stredného Slovenska si treba dať zajtra pozor na poľadovicu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.Výstrahy platia pre Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj predbežne od 8:00 do 16:00. Podľa portálu zjazdnost.sk sú v súčasnosti zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, ako aj cesty I., II. a III. triedy a tiež horské priechody.Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje, že na ceste II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová a na ceste II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je zľadovatený sneh do jedného centimetra. Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Príslop, Šútovce a Veľké Pole.