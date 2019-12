Greta Thunberg získala titul osobnosť roka 2019 od magazínu Time

Pre mladých aktivistov

Celosvetové hnutie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.12.2019 - Osobnosťou roka 2019 je podľa amerického magazínu Time ekologická aktivistka Greta Thunberg. Šestnásťročná Švédka je najmladšou osobou, akej kedy Time udelil tento titul.Vyslúžila si ho za to, že "bije na poplach pred dravým vzťahom ľudstva s jediným domovom, ktorý máme, za to, že do roztriešteného sveta priniesla hlas, ktorý presahuje pôvod a hranice, za to, že nám všetkým ukazuje, ako by to mohlo vyzerať, keď sa vedenia ujme nová generácia".Thunberg sa na odchode z medzinárodnej klimatickej konferencie v Madride pre agentúru The Associated Press (AP) vyjadrila, že ju menovanie časopisu Time za osobnosť roka "trochu prekvapilo", a chcela by ho venovať všetkým mladým aktivistom.Ako uviedla, dúfa, že naliehavé posolstvo, aby vlády zintenzívnili svoje úsilie v boji proti klimatickým zmenám, ktoré s ostatnými aktivistami sprostredkúvajú, sa konečne dostáva na verejnosť. "Myslím, že môj život je teraz oveľa zmysluplnejší, keď robím niečo, čo má vplyv," skonštatovala Thunberg, ktorá sa teraz plánuje vrátiť naspäť do Švédska.Greta Thunberg odštartovala celosvetové hnutie študentských protestov za zmenu politiky vlád v boji proti klimatickým zmenám. Raz do týždňa začala namiesto navštevovania školy protestovať pred švédskym parlamentom. Jej úsilie za posledný rok pritiahlo pozornosť davov ľudí, ktorí sa po celom svete pridali k protestom, i na medzinárodných konferenciách.Vlani Time za osobnosť roka vyhlásil viacerých novinárov, medzi ktorými boli zavraždený saudskoarabský opozičný novinár Džamál Chášakdží, filipínska novinárka Maria Ressa kritizujúca tamojšiu vládu, dvojica väznených novinárov z agentúry Reuters Wa Lone a Ťjo Sou Ua a redakcia novín Capital Gazette, kde strelec zabil piatich ľudí.