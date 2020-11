Na Kanárske ostrovy dorazilo viac než 1 600 migrantov, jeden je v nemocnici a ďalší zomrel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.11.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako 1 600 migrantov sa cez víkend na malých člnoch doplavilo na španielske Kanárske ostrovy alebo ich zachránili. V nedeľu o tom informovali miestne záchranné služby s tým, že záchranári tiež vytiahli z vôd pri ostrove El Hierro telo jedného človeka, ktorý zomrel počas cesty. Ďalšiu osobu s bližšie nešpecifikovaným zdravotným problémom zase letecky previezli do nemocnice.Cesta na Kanárske ostrovy zo západnej Afriky, kde je najbližší bod Maroko, je dlhá zhruba sto kilometrov. Tento rok zaznamenala nárast pohybu, keďže vlani Európska únia poskytla financie Maroku na zastavenie migrantov od toho, aby chodili do Španielska cez Stredozemné more.Tento rok na Kanárskych ostrovoch zatiaľ zaevidovali viac ako 11-tisíc migrantov. Atlantická migračná trasa sa stala najsmrteľnejšou cestou do Európy, keďže tam zomrelo alebo sa stratilo viac ako 600 osôb, uvádza Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.