Česko zavádza nové pravidlá vstupu na svoje územie pre cudzincov aj domácich

8.11.2020 - Česká republika od pondelka 9. novembra mení pravidlá pre vstup na svoje územie. Ako ďalej na sociálnej sieti informuje slovenské ministerstvo vnútra, epidemiologické opatrenia a obmedzenia sa budú vzťahovať na cudzincov, rovnako ako na českých občanov.„Naši susedia zavádzajú mechanizmus pre hodnotenie epidemiologickej situácie jednotlivých členských štátov. Na základe stanovených kritérií bude pravidelne aktualizovaný zoznam štátov s nízkym rizikom nákazy. Krajiny budú rozdelené do troch kategórií – zelená, oranžová a červená,” informuje rezort vnútra.Cestujúci z takzvanej zelenej krajiny môžu podľa rezortu vnútra prísť do ČR bez nutnosti vyplniť príjazdový formulár či absolvovať PCR test alebo karanténu.„Cestujúci z takzvanej oranžovej krajiny tiež nemusia vyplniť formulár. Negatívny PCR test budú musieť pred vstupom na pracovisko či do vzdelávacej inštitúcie v ČR predložiť cudzinci prichádzajúci za prácou či štúdiom. Toto sa vzťahuje len na cudzincov,” informuje ministerstvo.Zároveň doplnilo, že cestujúci z takzvanej červenej krajiny budú povinní pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár a absolvovať PCR test alebo karanténu. „Zoznam takto kategorizovaných krajín vydáva české ministerstvo zdravotníctva,” dodalo ministerstvo.Ako na sociálnej sieti informoval Policajný zbor SR, ČR zaradila Slovensko medzi takzvané červené krajiny. „Bude platiť povinnosť otestovať sa cestou späť do Česka pre všetkých jeho občanov, ktorí v červenej krajine strávia viac ako 12 hodín. Zároveň bude povinnosť testu (nie staršieho ako 72 hodín) platiť pre všetkých cudzincov prichádzajúcich do ČR. Druhou možnosťou je absolvovanie desaťdňovej karantény,” uvádza polícia.Zároveň bude podľa polície treba tiež vyplniť formulár pre hygienu. „Výnimku z tejto povinnosti majú pendleri, cezhraniční študenti, ako aj tranzity,” dodala polícia.