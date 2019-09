Na Katedre intermédií VŠVU bude hosťovať moldavský profesor P. Braila

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 10. septembra (TASR) - V nasledujúcom zimnom semestri privíta Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave vo svojich profesorských radoch vizuálneho umelca Pavla Brailu. Stane sa tak štvrtým zahraničným hosťom vyučujúcim na vysokej škole. TASR o tom informovala jej PR manažérka Barbora Komarová.Braila, v súčasnosti pôsobiaci v Berlíne, sa vo svojej tvorbe venuje rôznorodým témam, častokrát spojeným s Moldavskom či s inými postsocialistickými krajinami. Umelec známy najmä vďaka svojmu dielu The Golden Snow of the Sochi Olympics, bude o svojej práci s médiami prednášať v akademickom roku 2019/2020 na Katedre intermédií.hovorí o svojej práci Braila.Program hosťujúcich profesorov sa realizuje vďaka projektu Podpora procesu internacionalizácie VŠVU v Bratislave s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.