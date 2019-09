Prieskum: Malé firmy nedostatočne chránia svoje IT systémy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) - Globálne približne 36 % malých podnikov sa už stalo v tomto roku obeťou úniku dát. A aj keď sú následky týchto útokov pre firmy bolestivé, bezpečnostné opatrenia, ktoré prijali, aby zabránili týmto incidentom, sú často nedostatočné. Ukázal to prieskum spoločnosti Kaspersky.Aj keď príbehy o kyberútokoch na spoločnosti s menej ako 50 zamestnancami sa málokedy dostanú na titulky novín, narušenie ochrany môže mať priamy dosah na ich podnikanie. Keďže majú väčšinou limitované zdroje a celé svoje sústredenie zameriavajú na rast podnikania, akákoľvek odstávka, či už ide o pár hodín, alebo dokonca celý deň, znamená spomalenie, alebo až zastavenie pracovných procesov a riskujú tak stratu zisku. Navyše, ak dôjde k narušeniu osobných dát zákazníkov, malá firma môže stratiť ich dôveru a čeliť finančným sankciám za porušenie nariadení, ako napríklad GDPR.Zistenia prieskumu ukazujú, že aj malé firmy sa stretávajú s únikom dát a ich počet medziročne rastie, dokonca výraznejšie než v iných sektoroch. Aj keď podiel tých, ktorí sa stali obeťami narušenia údajov, je v sektore SMB (46 %) a veľkých spoločností (53 %) vyšší, pri malých firmách došlo k medziročnému nárastu až o 6 percentuálnych bodov, a to z 30 % v roku 2018 na 36 % v roku 2019. To znamená, že aj keď každý typ firmy v nejakej miere bojuje s únikom údajov, pre tie menšie z nich sa tento problém stáva z roka na rok nebezpečnejším a vážnejším.Aby sa predišlo týmto následkom, malé firmy by mali byť na možné dátové úniky pripravené. Z prieskumu však vyplýva, že v tretine z nich (33 %) neexistuje centrálne riadenie kybernetickej bezpečnosti a udržiavanie bezpečnosti na jednotlivých počítačoch zostáva v kompetencii jednotlivca. Niektoré spoločnosti síce používajú bezpečnostné programy určené pre domácich používateľov (25 %), a aj keď niektoré z nich dokážu poskytnúť základnú úroveň ochrany, nedisponujú špecifickými funkciami, ktoré zabezpečujú bezpečnosť podnikov.