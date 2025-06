Na kauzu objednávky vraždy Silvie Volzovej sa v septembri pozrie odvolací súd

Hypotetické závery

Návšteva Černáka

Prepísaný podiel





Rusko je právoplatne odsúdený za falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. Takisto čelí procesu v súvislosti so subvenčným podvodom týkajúcim sa azylového centra Maják nádeje. V tomto prípade ho Mestský súd Bratislava I už raz uznal za vinného bez uloženia ďalšieho trestu, odvolací súd však toto rozhodnutie zrušil a vrátil vec prvostupňovému súdu na ďalšie prejednanie a rozhodnutie. Následne Mestský súd Bratislava I Ruska spod obžaloby oslobodil, voči čomu sa odvolal prokurátor.





14.6.2025 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave vytýčil naverejné zasadnutie v kauze prípravy vraždy podnikateľky Silvie Klaus Vozovej . Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Senát Mestského súdu Bratislava I v tomto prípade v septembri 2023 oslobodil obžalovaného exministra hospodárstva a bývalého majiteľa televízie Markíza Pavla Ruska . Rovnako tak urobil aj v prípade odsúdených príslušníkov podsvetia Mikuláša Černáka Róberta Lališa prezývaného Kýbeľ.Oslobodzujúci rozsudok súd vyniesol z dôvodu, že nebolo dokázané, že sa žalovaný skutok stal. Prokurátor však voči verdiktu na mieste podal odvolanie.Podľa predsedu senátu Pavla Juhása ani rozsiahle dokazovanie nevyvrátilo všetky dôvodné pochybnosti o vine obžalovaných, pričom v tejto súvislosti platí podľa neho zásada 'in dubio pro reo', teda v prípade pochybností v prospech obžalovaných.„Uznanie viny nie je možné založiť na hypotetických záveroch,“ skonštatoval v septembri 2023 napriek priznaniu dvoch zo štyroch obžalovaných. Podľa Juhása musí v rámci prezumpcie neviny dôkazné bremeno uniesť štát.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek v reakcii pre média povedal, že stojí za podaním obžaloby a myslí si, že bola podaná dôvodne. Doplnil, že ešte nezažil situáciu, že by boli oslobodení aj tí, ktorí pred súdom priznali vinu.Podľa obžaloby navštívil Rusko v roku 1997 Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Klaus Volzovú uniesli, donútili ju prepísať jej podiel v spoločnosti Markíza – Slovakia na neho a potom ju odstránili. Rusko obvinenie odmieta.Vo svojej výpovedi pred súdom ešte v máji 2019 pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorú spoluvlastnil s Klaus Volzovou, by musela odobriť licenčná rada.Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Klaus Volzovú niekto prinútil prepísať jej podiel na Ruska, a ten by ju následne zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa Ruska prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu. Týmto je podľa obžalovaného vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. „To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý,“ skonštatoval dávnejšie Rusko.Podiel na skutku popiera aj odsúdený šéf sýkorovcov Róbert Lališ. Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Klaus Volzovej. Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom účasť na skutku pripustili a Černák sa Klaus Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.