Označiť predstaviteľa misie Európskeho parlamentu za nájomného vraha nepatrí do demokratickej spoločnosti, tvrdí Dostál – VIDEO

Delegácie z Európskeho parlamentu

Monitorovacie misie

Útoky na opozíciu

14.6.2025 (SITA.sk) - Označiť predstaviteľa misie Európskeho parlamentu (EP ) za nájomného vraha je niečo, čo nepatrí do normálnej demokratickej spoločnosti. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol poslanec parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) „Nemusíme so sebou vždy súhlasiť, ale používať takýto expresívny jazyk, to určite nepatrí do úst premiéra demokratickej krajiny,“ povedal Dostál na margo nedávnej návštevy dvoch delegácií z Európskeho parlamentu na Slovensku a následnej kritiky z úst premiéra Roberta Fica Podľa neho je nezmysel, že by opozícia nejakým spôsobom organizovala delegáciu z europarlamentu. Zdôraznil, že EP koná autonómne a z vlastnej vôle.„Evidentne je to vládnej koalícii nepríjemné, keď sa im niekto pozerá na prsty,“ podotkol Dostál. Zistenia delegácie môžu byť podľa neho také, že povedú aj k nejakým reálnym krokom zo strany Európskej komisie Na Slovensku boli dve monitorovacie misie, pričom jedna z nich sa zamerala na rozkrádanie eurofondov a korupciu.„To je niečo, čo je spojené s vládami Smeru, čo je dlhodobo známe, o čom sa hovorí. Teraz sa riešia penzióny a zneužívanie prostriedkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Takže ja sa nečudujem nervozite predstaviteľov Smeru, keďže ich blízki ľudia sa dlhodobo nabaľujú na eurofondoch,“ dodal poslanec.Druhá monitorovacia misia bola zameraná na stav právneho štátu na Slovensku, demokraciu a slobodu médií.Dostál tiež kritizoval premiérove útoky na opozíciu v súvislosti s atentátom, ako aj strašenie verejnosti s údajným štátnym prevratom.Zdôraznil, že nepozná nikoho, kto by spochybňoval atentát na predsedu vlády a kto by tento skutok neodsudzoval. Fico a jeho kolegovia však podľa neho zneužívajú túto tému a pripisujú zodpovednosť opozícii.„Hoci opoziční politici zďaleka nemajú taký radikálny slovník nabádajúci k násiliu, ako má napríklad Smer a ako ho mal najmä v období, keď bol v opozícii. Rétorika predstaviteľov súčasných opozičných strán je oveľa pokojnejšia, umiernenejšia. Atentátnik nebol žiadny opozičný aktivista, bol to proste človek, ktorý sa individuálne rozhodol pre hanebný skutok,“ myslí si DostálÚdajný pripravovaný štátny prevrat bol podľa jeho slov zjavný výmysel a zneužitie tajnej služby na politickú hru Roberta Fica.„Žiadny prevrat tu nehrozil, tu boli pokojné občianske protesty proti vláde, ktoré sú legitímnou súčasťou demokracie v každej normálnej demokratickej krajine. Nikto tam nevyzýval na násilie, ľudia vyjadrovali svoj názor, chodili do ulíc, protestovali. A vydávať toto za prevrat je niečo, čo robia iba diktátori typu Lukašenko alebo Putin,“ zhodnotil. Fico sa podľa neho zaradil do radu politikov, ktorí spochybňujú demokraciu vo vlastnej krajine.