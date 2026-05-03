Nedeľa 3.5.2026
Meniny má Galina
03. mája 2026
Na Koncerte pre Martinu a Jána v prešovskom Stromoradí vystúpi Dušan Vlk a Štefan Štec
Už túto nedeľu 3. mája sa v prešovskom klube Stromoradie uskutoční Koncert pre Martinu a Jána.
Na spomienkovej akcii vystúpi Dušan Vlk, Štefan Štec a súčasťou programu bude aj diskusia. Koncert pre Martinu a Jána sa začne o 18.00 hod. a vstup na podujatie je voľný.
V máji tohto roka by Martina Kušnírová a Ján Kuciak oslávili ôsme výročie svadby. Práve pri tejto príležitosti festival Pohoda každoročne organizuje Koncert pre Martinu a Jána. Aj tento rok sa k Pohode pridal prešovský hudobný klub Stromoradie, ktorý bol už pri prvom ročníku, celý program sa uskutoční priamo v Prešove.
Na Koncerte pre Martinu a Jána vystúpi Dušan Vlk, výrazná postava súčasného československého undergroundu. Pod pseudonymom Prešovské knieža Dušan otvorene odkazuje na svoj pôvod a jeho hudba sa pohybuje medzi punkom, emo rapom a lo-fi estetikou.
Druhým vystupujúcim bude Štefan Štec, spevák a interpret rusínskej a východoslovenskej ľudovej hudby. Vo svojej tvorbe prepája tradičné piesne s moderným hudobným prístupom a patrí medzi najvýraznejšie osobnosti súčasnej interpretácie rusínskeho folklóru. „Chcem vyjadriť podporu rodičom Jána a Martiny. Ako rodič si uvedomujem, aké ťažké chvíle prežívali a prežívajú dodnes,“ hovorí Štefan Štec, ktorý vystúpi za klavírneho doprovodu Dominika Korytka.
Koncert pre Martinu a Jána organizuje festival Pohoda každoročne ako spomienku aj ako stretnutie ľudí, ktorým záleží na hodnotách slobody, pravdy a spravodlivosti. Podujatie sa koná symbolicky v Prešove – meste, kde vyrastala Martina Kušnírová.
„Po roku sa opäť stretneme na Stromoradí, aby sme si spolu pripomenuli deň, ktorý mal byť jedným z najšťastnejších v životoch Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. Radi znova poskytneme priestor, kde si ich môžeme uctiť s rešpektom, pokojom, ale aj s nádejou a spolupatričnosťou. Veríme, že aj takýmto stretnutím dokážeme udržiavať ich odkaz živý a spájať ľudí okolo hodnôt, na ktorých záleží,“ uviedol tím hudobného klubu Stromoradie.
Súčasťou podujatia bude aj diskusia venovaná témam, ktoré súvisia s odkazom Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. Diskutovať bude vyšetrovateľ Martin Juhás (brat bývalého šéfa policajného tímu Kuciak), ich matka Mária Juhásová a Zlatica Kušnírová, moderuje Michal Frank.
Program Koncertu pre Martinu a Jána v prešovskom Stromoradí:
17:00 otvorenie
18:00 Štefan Štec
19:00 diskusia
20:15 Dušan Vlk
21:00 záver
