Na Koncerte pre všímavých už tento piatok vystúpia Michael Kocáb a Karpatské chrbáty, FVCK_KVLT, ukrajinskí Go_A a ďalší.

Tento rok prebehne na Primaciálnom námestí v Bratislave už tento piatok. Začiatok je o 17.00, vstup je voľný. Symbolickým bude koncert legendárneho Michaela Kocába či ukrajinských Go_A, umelecký pohľad na súčasné Slovensko prinesú FVCK_KVLT. Moderátorom večera bude Bene, ktorý na úvod zahrá s Rolandom Kánikom. Na koncerte vystúpi aj Jakub Pružinský. V prestávkach medzi koncertami vystúpia so svojimi príhovormi Jana Kovalčiková, Samuel Kováčik, Zuzana Fialová a 17 mládežníckych a študentských organizácií a iniciatív. Po koncerte si návštevníci a návštevníčky budú mať možnosť zatancovať na Piaggio Silent Disco.



Český hudobník Michael Kocáb zo slávnej kapely Pražský výběr, bol aktívnym účastníkom Nežnej revolúcie. Sprostredkovával stretnutia disidentov so štátnou mocou a ako 35-ročný rocker sa stal šéfom parlamentnej komisie na odsun ruských vojsk z územia Československa. Na Koncerte pre všímavých s ním odohrajú pesničky Pražského výběru muzikanti z kapely Karpatské chrbáty okolo Braňa Jobusa, pridajú aj niekoľko svojich pesničiek. Karpatské chrbáty fungujú od roku 1982 a patria k legendám slovenskej alternatívy.

FVCK_KVLT je trapový projekt Denisa Banga, ktorý je známy z punkovej kapely The Wilderness, je tiež kurátorom festivalovej subžánrovej Garáže na Pohode. Poprask nielen na slovenskej hudobnej scéne spravil už s debutovým albumom Kvlt Teachings v roku 2019. Ostatným albumom Cigán potvrdil svoje miesto na vrchole undergroundového rapu. Jeho texty a vystúpenia sú plné bezprostrednosti a surovej punkovej energie.



Elektro-folkový fenomén a jedna z najvychytenejších ukrajinských kapiel Go_A spája autentické ukrajinské vokály, moderné elektronické tanečné beaty, africké perkusie a gitarový drive. Sovojím vystúpením zožali úspech aj na Pohode, na ktorej vystúpili v roku 2022.

V roku 2015 získali cenu pre najlepšiu ukrajinskú skladbu roka za pieseň Vesnianka. S piesňou Shum reprezentovali Ukrajinu na Eurovízii, pričom skončili na celkovom piatom mieste a v hlasovaní divákov získali druhé miesto. Vôbec prvýkrat v histórii Eurovízie išlo o skladbu čisto v Ukrajinčine. Skladba sa dostala aj na čelo rebríčka Spotify Viral Worldwide, a ako prvá ukrajinská pieseň bodovala aj v rebríčku Billboard TOP 200.



Po koncerte si návštevníci a návštevníčky budú mať možnosť zatancovať na Piaggio Silent Disco. Tanečné hity ostatných dekád zahrajú Dj džbán, Berry M, Vondro a Semtam.



LINE-UP:

17:00 – 17:10 Bene a Roland Kánik

17:10 – 17:40 Michael Kocáb a Karpatské chrbáty

17:40 – 17:50 Jana Kovalčiková / Samuel Kováčik (Vedátor) / Vyhlásenie KROK VPRED 17 mládežníckych a študentských organizácií a iniciatív

17:50 – 18:20 Fvck_Kvlt

18:20 – 18:30 Zuzana Fialová / Jakub Pružinský

18:30 – 19:15 Go_A

19:30 – 21:30 Piaggio Silent Disco



„Som hrdý na program, aký sa nám podarilo dať dokopy na Koncert pre všímavých. Michael Kocáb je skvelý umelec a odvážny člověk, ktorý si to rozdal s ruskými okupačnými vojskami a aj vďaka jeho práci opustili našu krajinu. V tomto kontexte a v súvislosti s ruskou agresiou proti Ukrajine považujem za dôležité, že u nás opäť dostane priestor ukrajinské umenie – Go_A sme hostili na Pohode a šlo o mimoriadne silný koncert a som presvedčený, že na Primaciálnom námestí zafungujú perfektne. Samozrejme sa teším aj na komentovanie súčasnej situácie na Slovensku v projekte Denisa Banga FVCK_KVLT,“ vraví k programu Michal Kaščák z Pohody. K samotnému koncertu dodáva: „Koncert pre všímavých získava vďaka výsledku nedávnych volieb opäť aktuálnosť prvého ročníka. Zároveň na Námestí SNP budú tento najdôležitejší moment našej novodobej histórie haniť prívrženci Komunistickej strany Slovenska - aj odpoveďou na ich míting bude náš koncert. Verím, že sa na Primaciálnom námestí stretne čo najviac všímavých ľudí.“



Organizátormi podujatia sú Pohoda festival a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Podujatie podporila Nadácia mesta Bratislavy a mediálni partneri RTVS, Rádio_FM, Aktuality.sk, Startitup, Obkec a Citylife. Podujatie získalo grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP v rámci projektu Keeping up the Freedom / Zveľaďujeme slobodu. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR www.eeagrants.sk.

Koncert pre všímavých je súčasťou, ktorý organizujú Pohoda festival, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Biela vrana a Stredoeurópske fórum.