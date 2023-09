Na koncerty IMT Smile sa môžu fanúšikovia tešiť aj v roku 2024

Skupina IMT Smile zverejnila dátumy prvých koncertov v roku 2024. Hneď 7. januára sa kapela predstaví v košickej Steel Aréne a 12. januára v Tipsport aréne Banská Bystrica. Po vypredaných koncertoch, medzi ktorými nechýbali ani dva na Bratislavskom hrade a tiež viac ako osemtisíc fanúšikov vo Východnej, bude skupina IMT Smile pokračovať s koncertmi na zimných štadiónoch. Hneď na začiatku roka nevynechá skupina ani najväčšie haly na strednom a východnom Slovensku.





Špeciálnym hosťom koncertu bude nielen Laci Strike a SDA Crew, ktorých fanúšikovia mali možnosť vidieť s IMT Smile už počas tohto roka, ale spoločne sa so skupinou fanúšikom predstaví Kali. Práve s ním už niekoľko týždňov stále bodujú v slovenských rádiách so skladbou Nič sa nemení."V roku 2018 sme spoločne nahrali skladbu Poď so mnou, ktorá rozhodne nemôže chýbať v našom koncertnom playliste, a ktorá má už viac ako 18 miliónov videní na youtube. A tešíme sa, že si spolu s Kalim zahráme už aj našu novú spoločnú pieseň Nič sa nemení. V januári si to v Košiciach a v Banskej Bystrici poriadne užijeme aj s našimi fanúšikmi," hovorí líder kapely Ivan Tásler.