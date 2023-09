Pripomenuli si grófa Jozefa Pálfiho, vďaka ktorému stojí Smolenický zámok

Dominanta obce

9.9.2023 (SITA.sk) - Osobnosť Jozefa Pálfiho si pri príležitosti 170. výročia od jeho narodenia pietnou spomienkou uctili v Smoleniciach na cintoríne pri hrobke pálfiovcov.Kvety k miestu jeho posledného odpočinku položila starostka Svetlana Petrovičová aj farníci. Práve Jozef Pálfi začal s výstavbou Smolenického zámku, ktorý je už desaťročia dominantou obce.Jozef Pálfi sa narodil 8. septembra 1853 na území dnešného Poľska. Žil však aj so svojou rodinou v Smoleniciach v kaštieli, ktorý už nestojí. Ešte za života svojho otca Mórica Pálfiho prevzal správu smolenického panstva.V podnikaní sa začal orientovať na priemyselnú výrobu, založil chemickú továreň, zakladal píly. Chemická výroba sa v obci udržala dodnes. Riaditeľka Múzea Červený Kameň Ivana Janáčková v príhovore pred hrobkou pálfiovcov zdôraznila, že práve vďaka Jozefovi Pálfimu stojí Smolenický zámok, ktorý má dnes v správe Slovenská akadémia vied „Som presvedčená, že keby nebolo Jozefa Pálfiho, nebol by ani Smolenický zámok. S obnovou stredovekej ruiny hradu začal jeho otec Móric Pálfi, ale Jozef bol ten , kto postavil Smolenický zámok v jeho súčasnej podobe,“ povedala Ivana Janáčková.Dokončenia výstavby sa však nedožil. Dobová tlač podľa nej opisovala grófa Jozefa Pálfiho ako systematického, svedomitého, podnikavého a racionálneho človeka a veľmi dobrého hospodára.Zomrel v roku 1920 vo Švajčiarskom Davose, jeho telesné pozostatky o štyri roky neskôr uložili do hrobky v Smoleniciach, ktorú dal vybudovať. Spolu s ním sú tam pochovaní aj niekoľkí ďalší príbuzní.Jozefa Pálfiho dnes v Smoleniciach pripomína, okrem toho, čo počas svojho života vybudoval, aj jeho busta, ktorú odhalili pred šiestimi rokmi v parku bývalého „dolného“ kaštieľa.