Na konferencii CIAA 2019 v Košiciach sa zišli informatici zo 17 krajín

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Košice 22. júla (TASR) – Dokopy 40 odborníkov a študentov zo 17 krajín sveta vrátane Japonska, Taiwanu, Indie, Izraela a Kanady sa v týchto dňoch stretáva v Košiciach na 24. medzinárodnej konferencii o implementácii a aplikácii automatov. TASR o tom informoval Michal Hospodár z Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach.Informatici sa od pondelka na konferencii Conference on Implementation and Application of Automata (CIAA) zaoberajú témami ako biologicky inšpirované výpočty, spracovanie prirodzeného jazyka, kvantové výpočty, návrh kompilátorov, počítačové siete či kybernetická bezpečnosť. „priblížil Hospodár.Súčasťou konferencie sú aj štyri prednášky z dielne zahraničných univerzít v Dohe v Katare, ruskom Petrohrade a v nemeckých Brémach a Mníchove. Súčasťou programu bude aj prezentácia aplikácie na porovnávanie algoritmov pre vyhľadávanie slov v texte.CIAA sa koná každý rok v rôznych krajinách sveta. Jej cieľom je poskytnúť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov týkajúcich sa všetkých aspektov implementácie a aplikácie výpočtových modelov. Prvý ročník tejto konferencie sa konal v roku 1996 v Kanade. Ďalšie boli vo Francúzsku, Južnej Kórei, Nemecku, Portugalsku, Austrálii, USA, Česku, na Taiwane a v Južnej Afrike.CIAA 2019 sa koná v konferenčnom centre na Timonovej ulici v Košiciach a potrvá do štvrtka (25. 7.).